Wohin mit Alten handys ? : Zum Wegwerfen viel zu schade: Alte Handys sind wahre Schätze

vergrößern 1 von 2 Foto: Messerschmidt 1 von 2

Gettorf | Vermutlich schlummern einige Millionen Handys in deutschen Schubladen. Jedes von ihnen enthält rund 250 Milligramm Silber, 25 Milligramm Gold und neun Gramm Kupfer, dazu Palladium und Platin – echte Schätze also. Diese gingen einfach verloren, wenn das Mobiltelefon im Elektroschrott landet. Diese edlen Rohstoffe könnten aber einen zweiten Frühling erleben und wertvolle Ressourcen schonen, wenn sie recycelt werden.

In Kooperation mit Telefonica Deutschland sammelt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Althandys, um die Rohstoffe zu recyceln. Viele Althandys können aber auch repariert, mit einem neuen Akku ausgestattet werden und leisten anschließend weiterhin gute Dienste. Dies macht das gemeinnützige, inklusive Unternehmen AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung).

Eine Sammelbox hat jetzt Cornelia Fürst, zweite Vorsitzende des Gettorfer Arbeitskreises für Umweltschutz, im Amtsgebäude Dänischer Wohld in Gettorf aufgestellt. Unten im Foyer steht die Box, in die die alten Handys geworfen werden können. „Die Sim- und Speicherkarten müssen vorher rausgenommen werden“, betont sie. Persönliche Daten sollen auf dem Handy nicht mehr zu finden sein. Sollten sich dennoch Daten auf dem Gerät befinden, würden diese vernichtet werden.

Der Arbeitskreis Umweltschutz hat neben der Handy-Box auch schon im Amt einen Sammelbehälter für CDs aufgestellt, außerdem eine Box für Naturkorken im Baumarkt Dillenburg. Nun also die Handy-Sammlung. Eine Idee, die auch Amtsdirektor Matthias Meins unterstützt. „Ich habe selbst zu Hause alte Handys rumliegen, die kommen da jetzt rein“, sagt er.

Cornelia Fürsts Mann Hans übernimmt regelmäßig die Leerung der Sammelkisten, fährt deren Inhalt zur AWR nach Borgstedt. Die alten Handys werden hingegen via DHL-Filiale oder DHL-Paketbox an den Nabu verschickt. Für jedes abgegebene Alt-Handy erhält der Nabu 1,60 Euro von Telefónica. Dieses Geld fließt in das Projekt „Renaturierung der Havel“, einem großen Biotop mit mehr als 1100 stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten.

Ob Cornelia Fürst auch schon das eine oder andere Handy entsorgt hat? „Ich habe gar kein Handy, noch nie eins besessen“, sagt sie.



von Achim Messerschmidt

erstellt am 27.Jun.2017 | 06:55 Uhr