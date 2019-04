Wohnmobilisten nehmen den Stellplatz Kakabellenweg gut an und sorgen für Umsatz in Geschäften und Restaurants

von shz.de

25. April 2019

Eckernförde | Der Frühling ist da. Nicht nur die Zugvögel am Himmel kehren zurück, sondern auch die Zugvögel auf Rädern – die Wohnmobilisten. Nicht nur die, die mit Saisonkennzeichen seit 1. März wieder fahren dürfen, sondern auch die Winterflüchtlinge, die aus dem Süden Europas zurückkehren. Da ich seit 30 Jahren auch zu dieser Spezies gehöre, merke ich das besonders daran, das ich ständig Besuch von lieben Freunden habe. Ich lebe nun mal da, wo andere Urlaub machen, und der schöne Stellplatz im Kakabellenweg, den wir seit ein paar Jahren haben, tut sein übriges. Selbst in der ferienlosen Zeit im Winter, Herbst und Frühjahr ist er gut besucht, an den Wochenenden sogar voll.

Da die Wohnmobilbranche boomt und immer mehr Menschen diese Art des Reisens bevorzugen, war es eine gute Idee, den neuen Stellplatz von der lauten B 76 weg auf den wenig genutzten alten Festplatz zu verlegen. Die Nähe zur Stadt und zum Strand macht ihn sehr attraktiv. Besonders schön ist die Lage am Noor, lädt dieses doch zum Spazierengehen in der Natur ein, wenn kein Strandwetter herrscht.

Sehr gut ausgestattet ist der Platz mit allem, was ein Wohnmobilist so braucht: eine Ver- und Entsorgungsanlage und Strom. Das große Waschhaus mit Duschen, WC und sogar einer Küche ist nicht unbedingt nötig, da die Wohnmobilisten das alles in ihren Fahrzeugen haben. Aber nun ist es da und wird auch genutzt, da es in den 15 Euro Tagesgebühren enthalten ist. Kleineren Fahrzeugen wie VW-Bussen oder Kastenwagen, die keine eigene Duschkabine haben, kommt das entgegen. Ich weiß, dass einige Bürger Eckernfördes fragen, was diese Gäste der Stadt bringen. Dies kann ich in gewisser Weise sogar verstehen, wenn man keinen Bezug zu dieser Art des Reisens hat.

Ich will mal versuchen, ein paar Vorurteile abzubauen. Wir reisen nicht mit vollem Kühl- und Vorratsschrank an. Dazu ist gar kein Platz. Wir kaufen vor Ort ein. Auch tanken müssen wir vor Ort. Wir machen meistens nur Frühstück und Abendbrot im Fahrzeug. Ansonsten gehen wir in Restaurants am Ort essen. Wir besuchen Schwimmbäder und Museen, reisen auch zu Veranstaltungen an. In Urlaubslaune und mit viel Zeit zum Bummeln kaufen wir auch Kleidung und kleine, hübsche Gegenstände. Wir haben ja viel Platz in den Stauräumen, und unterwegs findet man fast immer Dinge, die es zu Hause nicht gibt.

Bei einer Erhebung in Rotenburg/Fulda – dort befindet sich der erste und älteste Wohnmobilstellplatz Deutschlands – hat man errechnet, dass eine Wohnmobilbesatzung an einem Wochenende ca. 80 bis 100 Euro ausgibt. Ganz wichtig ist, das Wohnmobilfahrer auch kommen, wenn die typischen Sommergäste wegbleiben. Wohnmobilisten sind zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter unterwegs. Also lasst uns die mobilen Gäste herzlich willkommen heißen.

Ich jedenfalls wünsche allen Urlaubern einen schönen Aufenthalt in unserem wunderschönen Eckernförde.