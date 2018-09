ztk t ktk t ktzu kz kz ukz

von Gernot Kühl

16. September 2018, 13:58 Uhr

Mit einem Feuerwerk hochkarätiger Naturfilme, 15 neuen Preisträgern, neuen Teilnehmer- und Besucherrekorden und großen Emotionen ist das 12. Internationale Naturfilmfestival Green Screen am Wochenende zu Ende gegangen. Höhepunkt war die glanzvolle Preisverleihung in der brechend vollen Stadthalle. Jede einzelne der 15 Kategorie vom Preis der Jugendjury bis zum Besten Film lieferte besondere Momente, starke Bilder und jede Menge Emotionen. Festivalleiter und Moderator Dirk Steffens führte locker, souverän und mit viel Humor durch den Abend und verstand es trotz der Vielzahl von Filmpräsentationen, Preisverleihungen und Kurzinterviews mit etwas mehr als zwei Stunden zeitlich im Rahmen zu bleiben. „Die Preisverleihung steht zwischen uns und der Party“, sagte Steffens und sorgte für Tempo auf der Bühne, ohne Hektik zu verbreiten. Im Gegenteil: Jeder Laudator und Preisträger bekam von ihm die Ansprache und Zuwendung, die diese Preisverleihung zu einer ganz besonderen werden ließ.

Steffens sprach eingangs von einem „sehr guten Tierfilmerjahrgang 2018“. Die über 300 eingereichten Filme aus 71 Ländern zeigten, dass die Naturfilme immer besser und inhaltsstärker würden. „Die Besten der Besten“ gab es anschließend in kurzen Ausschnitten zu sehen, und die Filmemacher und Produzenten gleich mit (siehe Seite 9). Dass die Laudatoren zumeist aus den Reihen der ehemaligen Preisträger in den jeweiligen Kategorien stammten, verlieh der Preisverleihung einen zusätzlichen Reiz und erwies sich als guter Schachzug der Festivalorganisatoren. Wie auch der Einspieler zum Thema „Tierfilmer hautnah“, in denen Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg, Thomas Behrend und Thoralf Grospitz ihre einzigartigen Begegnungen mit einem Wolf und einem Bison-Kalb, einer Pottwal-Herde bei der Geburt eines Kalbes und der Nahaufnahme eines Känguru-Babys an der Nabelschnur im Beutel seiner Mutter zeigten und kommentierten.

Die über 120 Minuten waren gespickt mit beeindruckenden Bildern und Geschichten auf der Leinwand und besonderen Momenten auf der Bühne. Viele Bonmots, Freudensprünge und -tränen gaben dem Abend eine Leichtigkeit, Emotionalität und ungezwungene Professionalität, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat.

Bleibt die Vorfreude auf das nächste Festival 2019. Green Screen findet im nächsten Jahr vom 11. bis 15. September statt, das Plakatmotiv steht auch schon fest: eine Ameise, die versucht, einen Grashalm zu erklimmen, auf dem ein Wassertropfen liegt.