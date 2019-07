Ziel pünktlich erreicht: Ankunft am Nordkap

von Redaktion Eckernförde

24. Juli 2019, 16:52 Uhr

Tüttendorf | Die Freunde Rüdiger Hein (53) und Sven Wichmann (49) sind mit ihren Mokicks auf dem Weg zum Nordkap. Für die EZ berichtet Hein von ihren Erlebnissen.

Tag 14: Die Nacht in Alta war gut, aber nicht lang. Um 6 Uhr sind wir aufgestanden, da wir 230 Kilometer vor uns hatten. Da die Sonne schon so schön gestrahlt hatte, vergaß ich wohl irgendwie, wo wir hinwollten. Mopedtour, T-Shirt, Jacke und Handschuhe an – und los. Als es immer kälter wurde, fiel es mir schnell wieder ein: Zum Nordkap, und da ist es kalt.

Bei der nächsten Pause also schnell ein Sweat-Shirt an und weiter. Die Berge wurden immer höher und die Steigungen von 9 Prozent immer länger. Auch der Schnee kam immer dichter. Zwischendurch hatte ich schon meine zweite Jacke an. Sven hat noch nicht einmal gefroren. Er war schlauer und hatte alles an, was wärmte. Heute ging es den ganzen Tag bei fünf bis sechs Grad durch die schöne, zerklüftete Berglandschaft, an der Küste des Nordpolarmeeres entlang. Die Strecke führte durch Tunnel, die bis zu 220 Meter unter dem Wasserspiegel liegen, bis nach Skarsväg auf Mageroya. Hier ist ein Campingplatz. Morgen haben wir noch zehn Kilometer bis zu unserem Ziel, dem Nordkap.

Tag 15: Nach genau zwei Wochen, 2660 Kilometern, 120 Litern Benzin, über vier Litern Öl, reichlich „Otter-Tinktur“ und Sonnenbrand im Gesicht sind wir am Ziel angekommen.

Heute war es ein emotionaler Tag, zumindest für mich. Aber ich denke, auch Sven hatte ein wenig mehr Wasser in den Augen als gewöhnlich. Wir sind stolz auf unsere Mopeds und deren Leistung, stolz auf uns – aber vor allem auf unsere Familien, die uns diese Reise erst ermöglicht haben. Keiner von uns konnte es wirklich realisieren. Jeder musste eine gewisse Zeit für sich sein, um es zu begreifen. Ich kann nur jedem empfehlen, seine Wünsche umzusetzen, nehmt euch die Zeit dafür! Zur Belohnung gab es heute im nördlichsten Fischerdorf der Welt eine Portion Königskrabben.

Tag 16: Die Nacht ist um 6.30 Uhr zu Ende. Pünktlich zum Zeltabbau fing es an zu regnen. Egal! Los auf die E 69 und etwa 100 Kilometer zurückfahren, entlang der schönen Küstenstraße. Was wir hier nun erlebten, war der Hammer! Motorradfahrer, die uns überholten, winkten und hupten. Ja, sogar die Harley-Fahrer bekamen ihre Arme hoch. Busfahrer, die uns zugewunken haben mit dem Daumen nach oben, sowie Leute, die an der Strecke standen, um uns anzufeuern... Es war lustig. Auf einem Parkplatz, auf dem wir, mittlerweile im „Regenkombi“, Pause machen wollten, standen Wohnmobile aus dem Schwabenland. Wir hatten gerade mal die Helme ab, da wurden wir schon von sechs freundlichen Leuten begrüßt. Es war erfrischend und putzig zugleich, sich mit den sehr rüstigen Rentnern zu unterhalten. Nachdem alle ein Foto von uns gemacht hatten, trennten sich unsere Wege. Für uns ging es bald auf die E 6 nach Lakselv auf den Campingplatz. Da wir nach 180 Kilometern die Schneegrenze verlassen hatten, gab es wieder Flora und Fauna zu sehen. Die Temperatur ist auf 16 Grad gestiegen. Es war richtig angenehm, sich in der Sonne ein wenig aufzuwärmen. Der Nachteil bei der Temperatur: die kleinen Biester, die uns aussaugen wollen. Nein, nicht das Finanzamt ... die Mücken! Fortsetzung folgt...