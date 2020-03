Eckernförde : Zeitung in der Schule in der Kita St. Nicolai

Vorschulkinder haben vier Wochen lang die Zeitung kennegelernt.

von Arne Peters

06. März 2020, 11:51 Uhr

Eckernförde | Woher kommt der Begriff „Zeitung“, wie kommt der Reporter an Informationen und woher kommen die kleinen Löcher im Papier? Die Fragen der Vorschulkinder aus der Kita St. Nicolai im Wulfsteert waren nicht ohne. Sie haben am ZiKita-Projekt des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) teilgenommen und die Zeitung als Quelle seriöser Nachrichten kennengelernt. Vier Wochen lang haben sie die Eckernförder Zeitung geliefert bekommen, sie durchgeblättert, aktuelle Themen besprochen, Bilder ausgeschnitten und sogar selbst ein Nachrichtenblatt erstellt. Besonders das Corona-Virus stieß auf Interesse und wurde von Einrichtungsleiterin Stefanie Ludvik erläutert. Aber auch Sport und natürlich „Piet und Paula“, die Maskottchen der Kinderseite, gehörten zu den Favoriten. Zum Abschluss des Projekts bekamen sie Besuch von einem Reporter, der ihnen erzählte, was seine spannendsten Termine waren und woher er weiß, wann ein Unfall passiert. Die Frage, woher der Begriff „Zeitung“ kommt, konnte aber auch er nicht beantworten. Doch er hat sich schlau gemacht: Der Begriff Zeitung ist aus dem Begriff „zidunge“ abgeleitet. Das war vor etwa 700 Jahren im Rheinland das Wort für „Nachricht“.