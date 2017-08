Zeitreise : Zeitreise ins quirlige Mittelalter

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Waabs | Ritterreiterspiele, Fechtkämpfe, Greifvögel zum Anfassen, Gaukler und Musik – auf eine Zeitreise ins Mittelalter können sich am Wochenende 19. und 20. August Besucher beim „Bunten Kammerspektakel“ auf Gut Ludwigsburg begeben. Im Park und auf dem Hof des Wasserschlosses aus dem 16. Jahrhundert wird zum 2. Mittelaltermarkt eingeladen. Sonnabend wird der Markt um 11.30 Uhr eröffnet, er endet gegen 23 Uhr mit dem Abschluss der Feuerschau. Am Sonntag öffnet der Markt von 10 bis 18 Uhr seine Tore. Der Haupteingang befindet sich an der Südseite des Parks, wo auch ein großer Parkplatz zur Verfügung steht.

Nach dem Erfolg im Vorjahr war für das Organisatorenteam um Katja Mercuri und Kurt Jürgen Carl klar, dass sie das besondere Spektakel für Klein und Groß erneut ausrichten wollen. „Viele Besucher sagten später, dass sie begeistert waren, obwohl es erst unser erster Markt war“, ergänzt Mitorganisatorin Kerstin Duppach. Besucher können in diesem Jahr bei 23 sogenannten Herrlagern das Leben im Mittelalter erleben, sagt Mercuri. Unter ihnen zahlreiche Handwerker wie Schmied, Lederer, Schmuckmacher und Stahlgestalter, die mit ihren Herrlagern Eindrücke des aus heutiger Sicht harten Alltags von damals zeigen. Sie lagern im Park, wo auch eine Ritterturnierbahn aufgebaut wird.

Zusätzlich zu den etwa 100 Mittelalterdarstellern in zeittypischen Gewändern haben die Veranstalter zehn besondere Künstler und Gäste gewinnen können. Sie werden die Besucher mit ihren Vorstellungen unterhalten. „Überall auf dem Gelände wird etwas zu erleben sein“, kündigt Mercuri an. Sie kenne die großen Mittelalterspektakel aus Hohenweststedt und Hohenlockstedt. Mit Kerstin Duppach lernte sie den besonderen Reiz der Mittelalterveranstaltung dort kennen. Für sie beide sei dann klar gewesen, dass so etwas doch ideal nach Waabs aufs Gut Ludwigsburg passe. Das meint auch Schlossherr Carl. „Es ist dennoch viel Vorarbeit“, sagt er. Im Prinzip fing schon im Vorjahr nach dem Markt die Organisation für dieses Jahr an, stellen die Helfer fest.

Auf der Anlage und im weitläufigen Park werden drei Musikgruppen spielen, Gaukler „Gawan der Stelzenläufer“ wird als „Kaspar“ mit seinen Späßen und Künsten mal hier mal dort sein. Besonders stolz sind die Organisatoren, zu denen auch Marco Selent und Pascalle Röherrmann gehören, auf den Besuch von Falkner Achim Häfner (Botschafter des Kinderhospizes). Er hat mehrere Greifvögel zu Therapietieren ausgebildet. Der Falkner wird unter anderem „Gandalf den Grauen“, einen etwa 15 Monate alten Bartkauz, vorstellen. Auf dem Turnierplatz werden Ritter ihre Kunst zeigen, während etwas entfernt Fechtkämpfe gezeigt werden. Dort können Besucher auch an Workshops selber zum Schwert greifen und mitmachen. Ponys zum Reiten stehen ebenso bereit wie Hausherr Kurt Jürgen Carl, der an jedem Tag Schlossführungen, so in den goldenen Saal und die Bunte Kammer, anbietet. „Wir haben uns bemüht, dass es keine Überschneidungen gibt“, sagt Mercuri. Überall auf dem Gelände werden Wegweiser die Richtung weisen, damit Gäste nichts verpassen, auch nicht den sicheren Platz fürs Bogenschießen. Das Hofcafé versorgt die Besucher mit Kaffee und Kuchen, mit frisch Gegrilltem (unter anderem Wild) sowie einer Gemüsesuppe.

Der Eintritt kostet am Sonnabend für Erwachsene 9 Euro, für Kinder von vier bis 14 Jahre 4 Euro. Am Sonntag zahlen Erwachsene bis 15 Uhr 5 Euro, Kinder sind frei.

Programm-Auszug Kammerspektakel und Mittelaltermarkt



Sonnabend, 19. August: 11.30 Uhr Markteröffnung und Herrlager, Fechtkampf um 13, 15 und 18 Uhr; Gaukler Kasper: 13 und 16 Uhr; Langbogenturnier: ab 13.30 Uhr; Ritterschau: 14 und 19 Uhr; Falkner:14, 17, 19 und 20 Uhr; Marsch der Herrlager: 20.30 Uhr; ab 22 Uhr Flammenspuk

Sonntag, 20. August: offen ab 10 Uhr mit Herrlager, 11.30 Uhr Markteröffnung, Fechtkampf um 13 und 15.30 Uhr; Gaukler Kasper: 13 und 16 Uhr; Langbogenturnier: ab 13.30 Uhr; Ritterschau: 13 Uhr; Falkner: 13, 14 und 17 Uhr. Marktschluss um 18 Uhr. Infos https://www.facebook.com/www.BuntesKammerspektakel.de/

von Dirk Steinmetz

erstellt am 16.Aug.2017 | 06:05 Uhr