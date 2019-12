Zehn prall gefüllte Einkaufswagen für die Tafel

von Arne Peters

03. Dezember 2019, 17:29 Uhr

Eckernförde | Dem Aufruf „Kauf-Eins-Mehr!“ folgten kürzlich viele Kunden im Famila-Markt Eckernförde. Der Rotaract Club Eckernförde und der Rotary Club Dänischer Wohld hatten die Kunden beim Wochenendeinkauf gebeten, einfach ein beliebiges Produkt mehr einzukaufen, um es im Anschluss für die Eckernförder Tafel zu spenden. Ein einfaches Prinzip, bei dem jeder mit einer Kleinigkeit viel bewegen kann. Das bewies am Ende das Ergebnis: Nach vier Stunden standen zehn prall gefüllte Einkaufswagen voller Lebensmittel, Hygieneartikel und Schreibwaren vor den Helfern.

Im Rotaract Club Eckernförde engagieren sich junge Menschen, die Spaß daran haben zu „lernen, helfen und zu feiern“, wie das Motto des Clubs lautet. Die „Kauf-Eins-Mehr-Aktion“ ist eine feste Sozialaktion, die bereits seit mehreren Jahren durchgeführt wird. Und auch die Spender haben sich die Aktion teilweise schon fest im Kalender notiert. So haben zwei Kunden bereits zum wiederholten Male nicht nur „Ein-Teil-mehr“, sondern zwei prall gefüllte Einkaufswagen voller Lebensmittel gespendet. Ebenso die SaKa Pflanzenzucht, die traditionell 500 Kilogramm Kartoffeln für die Tafel bereitstellt.

Besonders freuen werden sich in der Adventszeit auch Kinder der bedürftigen Familien, denn viele Kunden spendeten auch Adventskalender und Weihnachtsleckereien. „In der Vorweihnachtszeit ist der Bedarf besonders hoch“, sagte Heinz Lorenzen von der Eckernförder Tafel, „gerade länger haltbare Lebensmittel sind oft Mangelware im Lager.“

Rotaract-Präsidentin Lisa Ramthun freute sich genau so über das Ergebnis: „Es ist toll, wenn man sieht, was man in so kurzer Zeit erreichen kann“. Noch mehr würde sie sich freuen, wenn weitere junge Leute aus der Region beim Club vorbeischauen würden. „Wir brauchen dringend neue Mitglieder, die Spaß daran haben, zu lernen, zu helfen und zu feiern, denn nur gemeinsam kann man tolle Aktionen auf die Beine stellen.“