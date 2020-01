Green Screen und Das Haus: Die Winterfilmreihe 2020 : Zehn Kinoabende mit Doppelprogramm und freiem Eintritt

von Gernot Kühl

Im Rahmen der Kino-Kooperation zwischen dem Internationalen Naturfilmfestival Green Screen und „Das Haus“ werden in der Winterfilmreihe vom 17. Januar bis 20. März zehn Kinoabende mit einem Doppelprogramm um 18.30 und 20 Uhr angeboten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Hier das Programm:

>17. Januar: Vorfilm Jugendcamp: „Meine Familie, das Rotwild“ (3 Minuten), Hauptfilm „Magisches Island – Leben auf der größten Vulkaninsel der Welt“ (50 Minuten);

>24. Januar: Vorfilm Jugendcamp: „Dem Meer das Wasser reichen“ (5), Hauptfilm „Naturparadies mit Zukunft: Kongo – Schutz für den Gorillawald“ (52);

>31. Januar: Vorfilm Jugendcamp: „Drei ungleiche Brüder“ (4), Hauptfilm „Die Kleiderordnung der Tiere: Wer trägt was und warum?“ (52)

>7. Februar: Vorfilm Jugendcamp: „Grand Theft nature“ (7), Hauptfilm „Feuer und Eis: Die magischen Inseln der Wikinger“ (43);

>14. Februar: Vorfilm Jugendcamp: „Wattstreit fertig für die Vorstellung“ (7), Hauptfilm „Trocknen wir aus? Wie das Klima unsere Heimat verändert“ (45);

>21. Februar: Vorfilm Jugendcamp: „Die etwas anderen Superhelden“ (4), Hauptfilm „Die fabelhafte Welt der Schweine“ (50);

>28. Februar: Vorfilm Jugendcamp: „Stimmt die Fabel?“ (7), Hauptfilm „Die Anden – Natur am Limit“ (43);

>6. März: Kurzfilmabend: The Great Route, Das blaue Wunder, Insect Guardian, Plattdeutsch lernen mit Fiete, Ins Holz, Warum fällen Biber Bäume und Our Wonderful Nature – The Common Chameleon (47);

>13. März: Hauptfilm „Der unsichtbare Fluss: Unter Wasser zwischen Schwarzwald und Vogesen“ (52);

>20. März: Vorfilm Jugendcamp: „Die Wiese – ein Lebensraum in Gefahr“ (4), Hauptfilm „Österreich: Die Kraft des Wassers – im Fluss der Zeit“ (44).