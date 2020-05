Kriminalstatistik : Zahl der Straftaten in Eckernförde um 12,5 Prozent gesunken

Die Kriminalpolizei verzeichnet einen Rückgang der erfassten Straftaten von 1723 auf 1508 im Jahr 2019. Über 40 Prozent davon sind Diebstähle.

von Arne Peters

29. Mai 2020, 15:29 Uhr

Eckernförde | Die Zahl der statistisch erfassten Straftaten in Eckernförde ist vom Jahr 2018 auf 2019 um 12,5 Prozent gesunken. Um es mit den Worten des Eckernförder Kripo-Chefs Frank Röckendorf zu sagen: „Es war ein verhältnismäßig gutes Jahr.“ Er stellte am Donnerstagabend im städtischen Hauptausschuss die Kriminalstatistik für das Jahr 2019 vor.

Demnach wurden im vergangenen Jahr 1508 Straftaten gezählt. Ein Jahr zuvor waren es 1723, im Jahr 2010 waren es noch 2694. Die Aufklärungsquote liegt bei 55,5 Prozent und damit etwas höher als im Kreisgebiet (54,7 Prozent) und im Land (54 Prozent). Röckendorf: „Wir waren aber mit über 60 Prozent auch schon mal besser.“ Den größten Teil der Delikte machen die 405 gezählten „einfachen Diebstähle“ (26,9 Prozent) aus, gefolgt von 241 Rohheitsdelikten (Körperverletzungen, 16 Prozent) und 226 schweren Diebstählen (15 Prozent). Das sind Diebstähle, bei denen beispielsweise ein Schrank, ein Auto oder eine Garage aufgebrochen wurde, um etwas zu stehlen.

Gesondert führte Röckendorf die Fälle von Wohnungseinbruchsdiebstahl auf. Sie sind im Gegensatz zu den meisten anderen Straftaten von 6 auf 27 gestiegen. „Wir hatten zwei sehr aktive Tätergruppen, die aber auch ermittelt und gefasst werden konnten.“ Einer der Täter kommt aus Gettorf, „die andere Bande besteht aus zwei Albanern“.

Die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte ist von 218 auf 145 gesunken. Sie machen 9,6 Prozent der erfassten Straftaten aus. Dazu gehören auch Betrugsmaschen wie der Enkeltrick oder der „falsche Polizist“. Als neue Masche nannte der Kripo-Chef die des „korrupten Bank-Mitarbeiters“: Ein vermeintlicher Polizist ruft die meist älteren Menschen an und gibt vor, dass es Probleme bei der Hausbank mit einem korrupten Mitarbeiter gebe. Aus Sicherheitsgründen solle der Angerufene sein Geld abheben und einem vermeintlichen Polizisten geben, der das Geld bei ihm zu Hause abholt.

Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist von 116 auf 85 gesunken. Das erklärt Frank Röckendorf damit, dass sich die Polizei auf einige erfolgreiche Großverfahren konzentriert hat und deshalb weniger Zeit für das Aufnehmen kleinerer Delikte hatte. Die Zahl der Sexualstraftaten lag bei 25 im Gegensatz zu 31 im Jahr zuvor und 13 im Jahr 2017. „Zwischendurch hat es eine Änderung des Strafrechts gegeben“, so Röckendorf. „Während früher das unsittliche Berühren als Beleidigung auf sexueller Basis galt, wird es mittlerweile als sexuelle Belästigung und damit zu den Sexualstraftaten gezählt.“

Rund ein Fünftel der Tatverdächtigen ist minderjährig (20,7 Prozent). Das ist im Vergleich zu Kreis (15,2 Prozent) und Land (13,2 Prozent) viel, lässt sich dem Kripo-Chef zufolge aber durch die hohe Dichte an Jugendeinrichtungen in und um Eckernförde erklären. Der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger liegt bei 15,3 Prozent. „Das hält sich im Rahmen“, so Röckendorf. „Im Kreis sind es 20,2 Prozent.“ Übergriffe auf Flüchtlinge seien nicht bekannt, und auch die Zahl rechts- und linksextremistischer Taten sei unauffällig. In sieben von 15 Fällen gehe es um Hakenkreuz-Schmierereien und den Hitlergruß.

Zum Thema „Häusliche Gewalt“ konnte Frank Röckendorf keine statistischen Zahlen vorlegen. In der aktuellen Corona-Krise jedoch nimmt er entgegen aller Erwartungen eine fallende Tendenz wahr.