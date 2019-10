Eckernförde : Yachtschule Borby kauft Angelkutter „Simone“

Ernst Schliemann will den Angelkutter als Schulungsraum nutzen, erhält aber wohl keine Liegegenehmigung für Eckernförde, so dass er nach Schleswig ausweichen will.

von Arne Peters

16. Oktober 2019, 15:37 Uhr

Eckernförde | Die Zukunft der „MS Simone“ ist gesichert: Der Inhaber der Yacht- und Navigationsschule Borby, Ernst Schliemann, hat den 24 Meter langen Angelkutter gekauft und will ihn als schwimmenden Schulungsraum nutzen.

Als Kriegsfischkutter KFK Vs-637 1944 in Swinemünde erbaut, hat die „MS Simone“ ihren Einsatz im Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden. Im Dienst der Marine war sie im Vorposten- und Sicherungsdienst an den Küsten Norwegens tätig. Seit 17 Jahren ist der Kutter in Eckernförde beheimatet und gehört fest zum Stadtbild. Bis vor vier Jahren hat Claus Lutz Angeltouren mit dem Kutter angeboten. Nach seinem Tod übernahm seine Frau Tanja das Geschäft, doch die Einführung der Fangquote auch für Sportfischer und das zeitweise Ausbleiben von Dorschen in der Eckernförder Bucht ließen die Gästezahlen sinken. Als schließlich teure Instandsetzungsarbeiten für die „Simone“ anstanden, gab sie die Angeltouren auf und bot das Schiff zum Verkauf an.

Vorerst wird das Schiff nach Schleswig verlegt, wo die Yachtschule neben dem Stützpunkt auf dem Campingplatz Hemmelmark einen weiteren Anlaufpunkt für Segelyachten eingerichtet hat. „Ich denke, dies ist für beide Seiten ein Glücksfall“, sagt der Leiter der seit 1976 in Eckernförde beheimateten Yachtschule. „Wir haben damit einen großen maritimen Schulraum für bis zu 30 Personen und viel Platz, um Ausrüstungen zu stauen. Die früheren Eigner sind die Sorge um die Zukunft des Kutters los, und dieser wird dann sehr traditionsbewusst genutzt.“

Eckernförde und die Schlei haben sich zu touristischen Magneten entwickelt, wobei die Nachfrage nach Kursen zum Yachtsegeln insbesondere durch ältere Neueinsteiger stark angestiegen sei, so Schliemann. „Wir haben viele Gäste und Kursteilnehmer in den 50ern, die sich noch eine Yacht zulegen wollen und dafür das Wissen um den Umgang mit Schiff und See benötigen.“ Der große Schulungsraum auf der MS Simone komme da wie gerufen. „Dass es auch noch genügend Platz für unsere Optimisten- und Kanuabteilung gibt, ist natürlich besonders erfreulich.“

Das Steuerhaus der Simone soll original erhalten bleiben. „So können die angehenden Sportbootführerschein-Inhaber und Segler eine Eindruck bekommen, wie ein Kapitän eines solchen Schiffes andere Yachten und kleine Segelboote oder Kanus sieht. Das schafft Verständnis für den Seeverkehr der etwas größeren Schiffe.“

Das Schiff wird zunächst in den Schleihafen am Schleswiger Wikingturm verlegt, soll aber nach den Plänen Schliemanns im Frühjahr wieder nach Eckernförde kommen. Das allerdings sieht Dietmar Steffens, Geschäftsführer der Stadtwerke, nicht. Nach dem geltenden Konzept wolle man als Hafenbetreiber keine weiteren liegenden Schiffe im Hafen haben. Einen Liegeplatz werde die „Simone“ demnach nicht erhalten. In diesem Falle hat Ernst Schliemann angekündigt, das Schiff in Schleswig als Schulungsraum zu nutzen.