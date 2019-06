Eckernförde feiert die Aalregatta : Yachten, Aale und Herbie

Eckernförde feiert die 126. Aalregatta mit einem bunten Hafenfest, Livemusik und einem Feuerwerk.

von Gernot Kühl

23. Juni 2019, 15:13 Uhr

Eckernförde | Seit Freitagabend herrschte Ausnahmezustand im positivsten Sinne am Hafen. Jahrmarkt, ein bisschen Kunsthandwerk, Livemusik und mehrere Getränke- und Imbissstände sorgten für Volksfeststimmung anlässlich der 126. Aalregatta. Am Sonnabend kamen dann die Hauptakteure mit ihren Yachten von Kiel nach Eckernförde – Auftakt der Wettfahrten zur Kieler Woche und ein Großaufgebot an großen Segelschiffen im Eckernförder Hafen. Da für einen derartigen Andrang – es waren weit über 100 Yachten – nicht genug Kaifläche zur Verfügung steht, lagen die Regattaschiffe im Päckchen. Immer wieder etwas Besonderes für die Segler und die vielen Besucher, die ihre Blicke nach Herzenslust schweifen lassen konnten.

Angebots-Schwerpunkt des Marktes im Hafen waren Essen und Trinken. Dazu gab es reichlich Kleinigkeiten und Accessoires zum Wohlfühlen: Ledergürtel, Handtaschen, Kleider, Röcke, Hosen, bedruckte T-Shirts („Wenn Mama + Papa Nein sagen, frage ich Oma“), Spielzeug für die Kleinen, Tücher, Sonnenbrillen und Schmuck. Wer etwas Besonderes suchte, den führte die Nase zu einem weit in die Umgebung riechenden Stand mit großem Angebot an Dufthölzern in Kugelform: Beliebt und erfrischend: Limette. Fürs leibliche Wohl gab es reichlich „To-Go“–Angebote für den mobilen Genuss: Bratwurst, Fischbrötchen oder Pizza. Zum Nachtisch Erfrischungen, Getränke, gebrannte Mandeln oder dänisches Softeis und auch Kaffee im Pappbecher.

Die Eckernförder Originale und Stadtführer Stine und Fiete unterhielten ihre Gäste auf humorvolle Weise in plattdeutsch mit Wissenswertem aus der Geschichte von „Eckernföör“. An der schönsten Stelle am Hafen vor dem Luzifer, früher als Silo genutzt und nun das einzige Haus der Stadt, in dem Engel und Teufel zu Hause sind, informierten sie ihre Gaste über die Entwicklung der Stadt, in der von früher weit über 100 Berufsfischern nur noch eine knappe Handvoll übrig geblieben sind.



Ein geräucherter Aal für jede Segelcrew





Die Regattahelfer des Segelclub Eckernförde überreichte am frühen Nachmittag allen einlaufenden Crews in bester Tradition einen Aal zur Begrüßung – daher auch der Name „Aalregatta“.

War der Binnenhafen mitsamt der Holzbrücke schon beim Entenrennen des Round Table prall gefüllt (siehe Bericht auf Seite 7) lockte die traditionsreiche Aalregatta mit dem unvergleichlichen Anblick des dicht belegten Hafens am Abend viele tausend Besucher zum Stadt- und Hafenbummel. Man sah im Gegensatz zu manch anderen Volksfesten an der Hafenmeile besonders viele Eckernförder und Einheimische aus der Region, für die ein Besuch der Aalregatta nach wie vor einen hohen Stellwert hat. Das Konzert der „Ö-Band“ aus Hannover mit vortrefflichem Grönemeyer-Sound und Matthias Liebetruth am Mikrofon mit einer beeindruckend ähnlicher Stimmlage, Outfit und Show im Stile des charismatischen Bochumers war ein Erlebnis. „Männer“, „Bochum“, „Der Weg“ – die großen Hits berührten alle. Auch die Segelcrews, die sich unter die Besucher mischten und den Regattatag an an Bord oder den Bier- und Weinständen ausklingen entspannt ließen. Krönender Abschluss war das Feuerwerk um 22.45 Uhr. Gestern Morgen stand dann die Regatta zurück nach Kiel auf dem Programm.

Die gesamte Aalregatta verlief nach Angaben der Polizei friedlich.