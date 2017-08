Nachfolge : Wunschkandidatin wird Försterin

vergrößern 1 von 1 Foto: Messerschmidt 1 von 1

Wenn Annika Valentin am 1. Mai 2018 die Försterei Hütten übernimmt, ist sie 33 Jahre und eine von insgesamt vier Försterinnen, die eines der 31 Reviere der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten leitet. Thomas Kahn wird an diesem Tag seinen 63. Geburtstag feiern und in den Ruhestand gehen. Er wird dann die Försterei räumen und mit seiner Frau Marita nach Bistensee ziehen. „Am 1. Mai 1984, an meinem 29.Geburtstag, habe ich die Försterei übernommen, an meinem Geburtstag gebe ich sie wieder ab“, sagt Kahn. Mit Annika Valentin haben die Landesforsten eine Nachfolgerin gefunden, die eng mit dem Revier verbunden ist. „Seit ich elf bin, bin ich bei der Landjugend“, erzählt die Glücksburgerin. 2005 und 2006 leitete sie bereits das Jugendwaldlager und sprang auch 2013 noch mal ein, als das Lager aufgrund fehlenden Personals auszufallen drohte. „Das Revier ist ein Stück Heimat für mich“, betont sie. Ihr künftiger Arbeitsplatz ist nah am Elternhaus, auch viele ihrer Freunde wohnen in der Region. Valentin studierte in Göttingen, außerdem für ein Jahr in Schweden. Sie absolvierte ihren Bachelor der Forstwirtschaft und machte ihren Master der Forstwissenschaft. Anschließend arbeitete sie für die Landesforsten, bereitete vor zwei Jahren das Bundestreffen in Flensburg vor, und ist derzeit im Controlling beschäftigt. Die Landschaft inmitten des östlichen Hügellandes sei sehr reizvoll, sagt Valentin, vor allem die alten Laubwaldbestände. Die Standorte und Böden seien abwechslungsreich. „Hier kann man richtig gestalten“, betont die Försterin und Jägerin.

„Annika verfügt über viel Fachwissen“, sagt Thomas Kahn, sie sei die geeignetste Bewerberin und seine Wunschkandidatin gewesen. Außerdem lebe sie das Miteinander der Waldjugend und den Teamgeist, der dort herrsche. Denn die Waldpädagogik und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mache neben der Bewirtschaftung der 1200 Hektar großen Försterei ein Großteil des Aufgabenbereiches in Hütten aus. Da sind die regelmäßigen Waldjugendtreffen im Landeslager, das Jugendwaldlager und die Jugendwaldspiele einmal im Jahr, die vorbereitet werden müssen. Zudem werde sie auch in die Försterei ziehen und damit im Wald wohnen – keine Grundvoraussetzung für den Job. Sie wird gemeinsam mit ihrem Freund und Kollegen Simon Russell nach Hütten ziehen. Er ist ebenfalls Förster und arbeitet in der Zentrale der Landesforsten in Neumünster in der Abteilung für Forsttechnik. Auf dem nächsten Ting, der Mitgliederversammlung der Waldjugend wird Thomas Kahn als Patenförster zurücktreten und Annika Valentin als seine Nachfolgerin vorschlagen. Dann wird gewählt.

In den nächsten Wochen und Monaten wird Annika Valentin öfter in ihrem künftigen Revier sein. Gemeinsam mit Thomas Kahn lernt sie den Wald näher kennen. Vor allem verschafft sie sich einen Überblick über die so genannte Forsteinrichtung, die Kahn in Absprache mit den Landesforsten aufgestellt hat. Dahinter verbirgt sich eine Bestandsaufnahme und eine Planung für die nächsten zehn Jahre. „Der Sturm 2013 hat viel durcheinander gebracht, auch das Eschensterben“, berichtet Kahn. Dennoch findet seine Nachfolgerin eine gut geführte Försterei vor, das kann auch sie bestätigen. Förster zu sein, bedeute den Wald zu bewirtschaften, zu pflegen, das Holz und Wildbret zu vermarkten und die verschiedenen Interessen der Waldbesucher unter einen Hut zu bekommen.

Ein Anliegen ist der 32-Jährigen die forsttechnische Erschließung des Waldes. Im Mittelpunkt dieses innovativen Projektes ist die Einmessung der Schneisen, die die Forstmaschinen oder Holzkunden beim Holzeinschlag nutzen können. Um den Waldboden bei der Waldbewirtschaftung bestmöglich zu schonen, will sie auf Hightech setzen. Ein GPS-System würde das Auffinden der Fahrlinien erleichtern, auch wenn Rückgassen und Fahrspuren nicht mehr sichtbar sind.

An einen melancholischen Augenblick kann sich Thomas Kahn angesichts seines baldigen Abschieds aus Hütten nicht erinnern. Er wisse die Försterei in guten Händen und freue sich auch auf seinen Ruhestand. Der Auszug aus der Försterei werde aber noch viel Arbeit mit sich bringen.

Neben Freund Simon wird auch Hündin Karla, eine Westfälische Dachsbracke, mit Annika Valentin nach Hütten ziehen. Auch ein paar Hühner könne sie sich im Garten vorstellen und vielleicht noch ein größerer Hund. Gesellschaft bekommt sie aber auch von Katze Murmel. Sie wird Thomas Kahn nicht nach Bistensee begleiten. Das gut 14 Jahre alte Tier sei aus dem Revier einfach nicht wegzudenken, fange trotz ihres hohes Alters auch noch die eine oder andere Maus.







erstellt am 14.Aug.2017 | 19:15 Uhr