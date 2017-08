Festival : WoodBunge – ein Hauch von Wacken

vergrößern 1 von 2 Foto: Lucas 1 von 2

Holzbunge | Ruhig geht es an diesem Wochenende in Holzbunge zu. Ruhig wie immer möchte man meinen. Aber nur vermeintlich. Immer wieder trägt der etwas zu stark für August aufbrisende Wind Musikfetzen in das sommerlich-verträumte Dörfchen am Rande der Hüttener Berge. Mal lässt sich progressiver Rock erahnen, mal Punk, mal Metal, mal Fusionjazz. Verantwortlich für die variantenreiche Musikkulisse an diesem Wochenende ist das „WoodBunge“, das bereits zum fünften Mal in Folge seinen an ein bekanntes lateinisches Motto angelehnten Festivalspirit feiert: „Celebrare humanus est“.

Als Non-profit Projekt vor 2012 von Andrej Siebert aus der Taufe gehoben, erfreut sich das junge Festival zunehmenden Besucherzulaufs und bundesweiter und internationaler Gäste. „Wir haben in diesem Jahr Festivalbesucher aus Mannheim, Mönchen-Gladbach, Hannover und sogar aus Brüssel“, berichtet Jens Görlich stolz, der als Mitorganisator hauptsächlich für das Booking der regionalen Bands, wie „Brian Palisander & The Motherfuckers“ oder „Bony Divesuit“ zuständig ist.

Ein festes vierköpfiges Team, das neben Görlich, Siebert und seiner Frau Anastasia auch den Grafiker und Fotografen Fabian Scholz zählt, kümmert sich jedes Jahr ab Jahresbeginn um die konkrete Realisation einer neuen Auflage des „WoodBunge“. „Unser Anspruch ist es, jedes Jahr etwas besser zu werden“, verrät Siebert seine Zielvorstellung, was sein Festival angeht.

Selbst leidenschaftlicher Rockfestivalgänger – bereits mit 17 Jahren war er zum ersten Mal beim mittlerweile legendären „Rock am Ring“ – geht es ihm nicht in erster Linie um eine Kommerzialisierung und Wachstum des Festivals, sondern um einen stetigen Zugewinn an Komfort sowohl für die ohne Gage spielenden Musiker als auch für die Besucher. „In diesem Jahr gibt es ein großes Pagodenzelt mit bequemen Sofas und Sesseln, um entspannt den Tag zu genießen, eigens gebaute Festivalbeleuchtung und ein breiteres kulinarisches Angebot sogar mit frisch gemixten Cocktails und einem Kaffeebarista“, weist Anastasia Siebert auf das Rahmenangebot des liebevoll organisierten Festivals hin. All dies wäre ohne die zahlreichen freiwilligen Helfer aus dem engen und erweiterten Freundeskreis der Organisatoren nicht möglich, wird Fabian Scholz nicht müde zu betonen. „Alle arbeiten hier kostenlos mit tollem Einsatz und das macht einfach die besondere, familiäre Stimmung auf unserem Festival aus.“

Görlich, Scholz und die Sieberts freuen sich schon auf die kommende Festivalsaison. Denn ab diesem Jahr ist das Festival ein Verein und darf offiziell beworben werden. Vielleicht wird es dann möglich sein, den Bands neben einer Aufwandsentschädigung auch eine Gage zu zahlen und bekanntere Bands, wie die „Beatsteaks“, ins Line-Up von „WoodBunge“ zu holen. „Das wäre so was von genial“, träumt Görlich und blickt verzückt auf die Festivalbühne.

Ungefähr ab Dezember 2017/Januar 20 18 sind Updates für die kommende Festivalsaison auf der Website des Festivals einzusehen: http://woodbunge-festival.de





