Wohnungsoffensive und Weichenstellungen

von Gernot Kühl

16. März 2018, 06:16 Uhr

Der Bürgerempfang der Stadt Eckernförde ist kein Selbstzweck. Im Mittelpunkt stehen Bürger, die sich in vorbildlicher Weise für ihre Mitmenschen einsetzen (siehe Bericht auf Seite 7). Es ist auch eine Gelegenheit für die Stadt, den Bürgern die aktuellen Geschehnisse vor Augen zu führen.

Bürgermeister Jörg Sibbel zeichnete die jüngste Entwicklung nach. Erfreut zeigte er sich angesichts der erstmalig seit 2003 wieder steigenden Einwohnerzahl Eckernfördes, „Dies ist ein Indiz, dass Eckernförde als gute Adresse für Wohnen und Leben gilt, wie auch die weiterhin große Nachfrage auf dem Immobilien- und Wohnungsmarkt belegt.“ Attraktive, lebenswerte sowie bezahlbare Wohnräume zu schaffen, zähle zu den größten Herausforderungen. Die Bebauung des Campusgeländes, die bevorstehende Fertigstellung der Hafenspitze, die Vorbereitungen für die Bebauung des Lohnert-Geländes mit 130 Wohnungen sowie die Entwicklung des Baugebietes „Schiefkoppel II“ mit 150 Wohneinheiten seien in Arbeit. „Alle diese Aktivitäten mit zusammen über 500 neuen Wohneinheiten sind Meilensteine zur Umsetzung des Wohnraumversorgungskonzeptes.“

Neben diesen 500 zusätzlichen Wohneinheiten sei auch die Nooröffnung ein wichtiges Wohnbauprojekt. Nach dem Abriss des Aldi-Markts und der Parkpalette an der Noorstraße - diese Flächen werden für die Anlage des Wasserbeckens und die geplante Wohnbebauung benötigt - könne mit der Vermarktung der Wohnflächen begonnen werden. An der Nooröffnung sollen bis zu 125 Mietwohnungen gebaut werden, davon 25 Prozent Sozialwohnungen.

Ein weiteres wichtiges Projekt soll am angrenzenden Bahnhofsareal entstehen: Wohnungen, Büros, ein Vollsortimenter – und ein Kino. Eckernförde müsse bereits seit sechs Jahren auf ein Kino verzichten. Der ausgehandelte und von allen Betroffenen abgesegnete Standort Skaterpark Schulweg habe seinerzeit leider keine Mehrheit gefunden. „Das ist auch heute noch außerordentlich bedauerlich“, sagte Sibbel.

Die rund 15 000 Quadratmeter am Bahnhof sind nun die neue große Hoffnung der Stadt. Das Kino sei am südlichen Ende des P+R-Parkplatzes und der Einzelhandel am Schulweg vorgesehen, so Sibbel. Für diese Bebauungsvariante lägen „ernst zu nehmende Planungen einer Investorengruppe“ vor, mit der die Stadtentwicklung in drei wichtigen Punkten vorangebracht werden könnte: Der Vollsortimenter sichere die Versorgung der Innenstadt mit Lebensmitteln, der angespannte Mietwohnungsmarkt würde durch 90 innenstadtnahe Mietwohnungen entlastet werden und das dringend benötigte kommerzielle Kino könnte endlich entstehen und so auch dem Naturfilmfestival Green Screen die ersehnte neue Spielstätte bringen.

„Manchem wird es vielleicht missfallen, dass eine dortige Bebauung nicht die Kleinteiligkeit der Altstadt aufgreift oder die Architektur ’zu modern’ ist. Zu beachten ist aber bei einem Spezialbau Kino, dass die technischen Rahmenbedingungen zu einem mehrstöckigen Gebäude führen müssen. Wenn man ein neues kommerzielles Kino in Eckernförde haben möchte, muss man auch die entsprechende großvolumige Architektur akzeptieren. Oder aber man sagt klar und deutlich, dass man kein neues Kino will und die Eckernförder weiterhin in die Nachbarstädte fahren müssen.“

Missfallen erzeuge bei diesem Großprojekt auch der drohende Parkplatzverlust. Denn wenn der P+R-Parkplatz zwischen Bahnhof und Schulweg bebaut wird, verliere man 300 gebührenfreie Parkplätze in innenstadtnaher Lage. Daher sollte am Bahnhof erst gebaut werden, wenn die dort verloren gehenden Parkplätze zuvor an anderer Stelle neu geschaffen worden sind, sagte Sibbel. Der B-Plan sei genau darauf ausgerichtet.

Der Bürgermeister wies auf die gesellschaftliche Verantwortung von Politik hin. „Besonders der ehrenamtlichen Politik gilt Dank und Anerkennung für das Engagement, dass sie trotz der schärfer werdenden Kritik bereit ist, ihre Freizeit in viele und langwierige Beratungen zu investieren. Sie übernehmen damit Verantwortung, für die man nur selten Lob erhält, aber oft Kritik.“ Verantwortung in der Politik bedeute aber auch, demokratisch getroffene Entscheidungen zu akzeptieren und nicht immer wieder zu hinterfragen, so wie dies bei der Stadthallensanierung zum Teil zu beobachten sei.

Eine wichtige Zukunftsfrage für Eckernförde sei die Rolle des Tourismus, der sich zuletzt stark entwickelt habe und ein bedeutendes wirtschaftliches Standbein geworden sei. Sibbel sprach sich für eine grundsätzliche Standortbestimmung aus, welchen Stellenwert der Tourismus in Zukunft in Eckernförde haben soll, bevor es um einzelne Teilaspekte des Tourismus geht. Man müsse in einen bürgerorientierten Dialog treten, um gemeinsam zu erörtern, welchen Stellenwert der Tourismus künftig haben soll. „Daraus ergeben sich dann auch Antworten zur Zukunft des Exers.“