Osterrade : Wohnung brennt in Eckernförde – zwei Katzen tot

Eckernförde | Bei einem Brand in der Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Osterrade in Eckernförde sind am frühen Dienstagmorgen zwei Katzen gestorben. Ein Nachbar meldete gegen 5.20 Uhr das Feuer. Er war durch den Rauchmelder darauf aufmerksam geworden.

Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Haus verlassen. Flammen schlugen aus dem Küchenfenster der betroffenen Wohnung. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern.

Verletzt wurde niemand. Die Mieterin (44) hatte die Wohnung kurz zuvor verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Sie konnte sich nicht erklären, wie das Feuer ausgebrochen sein konnte.

Die Kripo in Eckernförde hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.

von shz.de

erstellt am 22.Aug.2017 | 10:46 Uhr