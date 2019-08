Green Screen : Wo Tiere dicke Backen machen

270 Zuschauer besuchten in Eckernförde die sh:z-Publikumspreis-Tournee im Carls und wählten ihren Lieblingsfilm.

von Arne Peters

06. August 2019, 17:25 Uhr

Eckernförde | Man kann nicht anders: Beim Anblick eines Streifenhörnchens mit sechs Nüssen in den Backentaschen muss man einfach lachen. Entsprechend groß war das Gekichere in Carls Eventlocation am Montagabend, wo der Film „Die verrückte Welt der Hörnchen“ in humoristischer Sicht deutlich punktete.

Zum Auftakt der neunten Green-Screen-Filmtournee für die Leser des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) entführten drei hochkarätige Naturfilme zu ganz unterschiedlichen Tieren und Biotopen auf der Welt – und mahnten, sorgsam mit diesem Planeten umzugehen.

Ganz nebenbei gab es auch erstaunliche Informationen: So gibt es beispielsweise in Nordamerika Hörnchen, die als „Fliegende Teppiche“ bis zu 80 Meter weit von Baum zu Baum durch die Luft gleiten können. In Arizona dagegen können Antilopenziesel wie Fakire auf Kakteen herumturnen. Und das sind nur zwei von 280 Arten weltweit.

Die Welt der Elefanten ist zwar gemächlicher, dafür haben sie eine einzigartige Methode entwickelt, um über große Entfernungen miteinander zu kommunizieren: Sie stampfen mit den Beinen auf und übertragen extrem tiefe für den Menschen nicht wahrnehmbare Töne in den Boden, der sie kilometerweit weiterträgt. Der Film „Elefanten hautnah – Giganten mit Gefühl“ beschrieb zudem das sprichwörtliche Gedächtnis der Dickhäuter und ihre Fähigkeit zur Empathie.

In eine noch nie gesehene Welt entführte „Herrscher einer vergessenen Welt – Biokos Drills“. Auf der Insel „Bioko“ in Äquatorial-Guinea lebt die Affenart der Drills, von denen es nur noch 3000 gibt. Männchen drohen Artgenossen, indem sie ihnen ihr buntes Hinterteil zeigen. Weitaus größere Taten vollbringen Grundeln – nur vier Zentimeter lange Fische – deren Bauchflossen sich im Laufe der Evolution in Saugnäpfe verwandelt haben. Mit ihnen klettern sie neben einem Wasserfall eine 30 Meter hohe senkrechte Felswand hinauf, um in das Flussbett zu gelangen.

Die Filme werden an insgesamt 14 Standorten des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages gezeigt, wobei die Zuschauer ihren Favoriten wählen dürfen. Der Film mit den meisten Stimmen gewinnt beim Green-Screen-Festival vom 11. bis 15. September den vom sh:z mit 2500 Euro dotierten Publikumspreis.

Die Wahl fiel den Gästen im Carls nicht leicht. Sie bewunderten besonders die Leistungen der Filmemacher, die den Zuschauer hautnah an die Tiere heranführten. Dabei haben die Eckernförder den Heimvorteil: Wer das Green-Screen-Festival schon öfter besucht hat, kennt mittlerweile die Namen der Filmer und hat zu jedem Tier das passende Gesicht vor Augen.