Wohlder Markt : Wo Kunst und Handwerk sich vereinen

Ideales Marktwetter lockte am Wochenende tausende Besucher in den Gutshof Wulfshagen. Gut, dass viele von ihnen mit dem Fahrrad gekommen waren, sonst hätten die Parkplätze nicht ausgereicht. „So viele Besucher hatten wir noch nie“, freute sich der Veranstalter und Gutsherr Moritz Graf zu Reventlow. Auch die Zahl der ausstellenden Kunsthandwerker brach alle Rekorde. Fast 90 waren es in diesem Jahr. Neben den Klassikern wie handgestrickten Socken, selbstgenähten Taschen, Schmuck, Bildern, Gartendeko, Keramik, Kunstschmiedearbeiten und viel selbstgemachter Marmelade, gab es auch ausgefallene Sachen, wie Lampenschirme in Serviettentechnik, Steine mit Filzkleid als Tischdeckenbeschwerer für den Gartentisch, Wachsbatik-Mobile und bunt bemalte Briefkästen und Koffer.

Susanne Pietsch (62) aus Malente war mit ihren selbstgenähten Taschen beim Markt dabei. Seit zehn Jahren näht sie Taschen fast jeder Art und Größe: von Schlüsseltaschen und Schreibetuis über Kulturbeutel bis zur schicken Handtasche. Als sie anfing, war sie auf den Märkten meist die einzige Anbieterin. Längst ist die Konkurrenz größer geworden. Dennoch ist sie zufrieden, denn eine gute selbstgemachte Tasche „wird immer noch sehr geschätzt“. Für das Publikum auf dem Wohlder Markt ist sie voll des Lobes.

Steffi Finken (48) aus Friedrichsort war mit einem großen Sortiment an selbstgemachter maritimer Holz-Deko dabei. Seit etwa sieben Jahren stellt sie Schiffe, Möwen, Anker und Fische in den verschiedensten Varianten her. „Das Hobby habe ich von meinem Vater geerbt. Allerdings hat der ganze Häuser gebaut.“ Auf fünf bis sechs Märkte fährt sie jedes Jahr, „weil es Spaß macht“. Viele nette Leute lerne sie dort kennen und treffe sie immer wieder.

Martina Olga Stelzer aus Kiel bemalt seit etwa fünf Jahren Briefkästen und Koffer, alte Nähkästen, WC-Sitze und so ziemlich alles, was eine Farbauffrischung brauchen kann. Angefangen hat sie ihre kreative Karriere vor etwa acht Jahren mit Nähen. Sie entwarf selbst Figuren und setzte sie in Stoff um. Doch sie musste bald feststellen, dass inzwischen viele Näherinnen auf den Kunsthandwerkermärkten unterwegs sind. Also suchte sie sich etwas, was noch niemand sonst macht.

Alten weißen Bettlaken haucht dagegen Bringfriede Timmsen (75) aus Schleswig neues Leben ein. Seit 1991 zaubert die fröhliche Dame mittels Wachsbatik-Technik Blumen, Vögel, Schmetterlinge, Leuchttürme, Kühe, Eulen und vieles mehr. Die kleinen sonnendurchlässigen Kunstwerke machen sich gut an Fenstern oder Glastüren. Aber auch ganze Mobile entstehen unter den geschickten Händen der Hobbykünstlerin.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt wie jedes Jahr einem guten Zweck zugute, diesmal kann sich die Jugendfeuerwehr im Dänischen Wohld über einen Zuschuss freuen.