Kunsthandwerk : Wo der Weinstock zur Deko wird

Es war reiner Zufall, dass Ulrich Hinder aus Wüstenrot-Maienfels vor Jahren entdeckt hat, dass alte Rebstöcke zum Verfeuern viel zu schade sind. „Die Form der ausgedienten Weinstöcke hat mich sofort fasziniert“, erklärt der Kunst- und Werklehrer aus Baden-Württemberg. Ideen für eine Gestaltung gehen dem 49-Jährigen nicht aus. Diese präsentiert er erstmals auf dem Markt „Handgemacht für Kunsthandwerk& Kurioses“ am Eckernförder Hafen, der gestern seine Pforten geöffnet hat und noch bis Sonntag Produkte von 85 Ausstellern zeigt.

Von der Tischdekoration bis zu 1,20 Meter hohem Rebschmuck stellt Hinder aus. „Rote Weinstöcke sind grundsätzlich dicker“, verrät er. Es handelt sich um Stöcke der Weinsorte Lemberger, die zwischen 43 und 83 Jahren alt sind. Alle stammen von Weinbergen Baden-Württembergs. „Ich suche mir Reben aus, die nicht zu schwäbisch geschnitten sind, denn ich bevorzuge Wildwuchs für meine Arbeiten“, erklärt er Ingrid und Winfried Algermissen aus Schleswig, die erstaunt sind, was man aus alten Weinstöcken so alles herstellen kann.

Jedes Produkt ist ein Unikat. Nach der rund einjährigen Trocknung schält Ulrich Hinder den Stock per Hand, dann wird dieser glasperlengestrahlt und geölt, so dass die rebeigene Farbe wieder zum Vorschein kommt. Aus kleinen Querschnittscheiben des Rieslings fertigt er Ketten an, die er mit einem kleinen Edelstein versieht.

Das Angebot auf dem Markt ist vielfältig. Neben Schmuckständen finden die Besucher Bürsten, Keramik- und Korbwaren, genähte Bilder, Grußkarten, Lederbörsen, Steinmetzarbeiten, Hüte und Mützen oder Tierfiguren, wie Eule, Fisch oder Reiher, die mit der Kettensäge hergestellt sind. Vor Ort zeigt auch Ralph Traber erstmals sein Handwerk in Eckernförde – der 59-Jährige aus Neu Poserin spinnt seit 21 Jahren Wolle von australischen Merinoschafen. Er spinnt am Spinnrad den Faden, Ehefrau Brigitta und Tochter Andrea stricken aus der Wolle Pullis, Socken oder Mützen. Für 100 Gramm Wolle benötigt Traber je nach Fadendicke drei bis vier Stunden, bei feinen Fächen sechs Stunden. „Für ein Paar Socken braucht man 100 Gramm Wolle“, erklärt er einer Kundin.

Ein echter Hingucker, der zugleich Werbung für seinen Stand macht und als Bollwerk gegen unerwünschte Fahrzeuge auf dem Gelände dient, ist der 45 Jahre alte Ford Transit von Niko Freitag. Der Metallgestalter und -designer aus Neumünster hat den Wagen mit einer speziellen Schicht versehen. Unter dem Stichwort „Nobelrost“ stellt der 34-Jährige Dekorationen für Haus, Garten und Terrasse her, von der Blumenschmucksäule bis zum Feuerkorb. Bei diesen Produkten handelt es sich um echten Rost. Wie dieser so schnell entsteht und warum er sich so gleichmäßig verteilt, verrät Freitag nicht – Betriebsgeheimnis. Eines möchte er aber doch klar stellen: „Wir arbeiten auf natürliche Weise und nicht mit Säure“, so der Neumünsteraner. Auch kulinarisch bietet der Markt dem Besucher Interessantes und Köstlichkeiten. So kann man zum Beispiel verschiedene Senfsorten, Dipps, Öle oder Käse und Schinken aus Österreich probieren.

Zum 14. Mal findet der Markt „Handgemacht für Kunsthandwerk & Kurioses“ in Eckernförde statt. Mit 85 Ausstellern sei die Zahl vom vergangenen Jahr noch einmal gestiegen, sagt Organisator Ulrich Berkau aus Heringsdorf. Mit dem Besuch am ersten Ausstellungstag sei er zufrieden, so Berkau.

Markt „Handgemacht für Kunsthandwerk & Kurioses“, Hafen, noch bis 27. August, von 10 bis 19 Uhr

von sks

erstellt am 25.Aug.2017 | 08:00 Uhr