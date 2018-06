WM-Tippspiel: Tapir „Tambo“ im Fußballfieber

von shz.de

„Tambo“ ist das WM-Orakel der Eckernförder Zeitung. Das Tapir aus dem Tierpark Gettorf hat als „Brasilianer“ von Geburt an Samba und Fußball im Blut und soll den Ausgang der deutschen Spiele in der Vorrunde und hoffentlich auch in der K.O.-Runde bis zum Finale vorhersagen. Die leitende Mitarbeiterin Dr. Gabriele Ismer (Foto) schätzt an „Tambo“ besonders sein ausgeglichenes Wesen und seine Friedfertigkeit. Die EZ veranstaltet ein WM-Tippspiel, bei dem Tagessieger und Gesamtsieger gekürt werden. Seite 8