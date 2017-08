Witzige Urlaubsfotos: Schicken Sie uns Ihre Schnappschüsse

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

Schnappschüsse lassen sich in jedem Urlaub machen. Man muss nur im richtigen Moment die Kamera dabei haben und sie schnell genug zücken. Diese Fotos genügend zwar meist keinen höheren fotografischen Ansprüchen, sind auf ihre Weise originell und Hingucker, die man gerne im Familien- oder Freundeskreis herumzeigt.

Das abgebildete Foto stammt von der dünn besiedelten norwegischen Insel Færøya etwa zwei Auto- und Schiffsstunden von Bergen entfernt. An einem Sonntag war Bauer Leif war mit seiner Familie auf einem Familienausflug von seinem Hof zum Hafen, wo sein Kutter liegt. Auf dem Heimweg gelang dieses Schnappschuss: Leif am Steuer, seine Frau und sein Baby mit im Führerhaus, der Kinderwagen hinten auf der Deichsel und Opa vorne in der Baggerschaufel – einfach, unkonventionell und typisch norwegisch.

Wenn auch Sie witzige Urlaubsfotos gemacht haben, zu Hause oder in der Ferne, schicken Sie sie uns doch bitte unter dem Stichwort „Witzige Urlaubsfotos“ mit Namensnennung und kurzem Text per E-Mail an redaktion.eckernfoerde@shz.de. Wir möchten die besten Schnappschüsse gerne veröffentlichen.

von Gernot Kühl

erstellt am 19.Aug.2017 | 06:23 Uhr