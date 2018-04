Gerücht oder Wirklichkeit : Wird die Willers-Jessen-Schule verkauft?

Die Bürgerinitiative „Bauen in Eckernförde“ fordert mehr Transparenz, um Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Die Kommunalaufsicht wurde gebeten, die nichtöffentlichen Sitzungen des Gestaltungsbeirates zu prüfen.

Eckernförde | Es brodelt unter den Mitgliedern der Bürgerinitiative „Bauen in Eckernförde“. Brisante Themen wie die Zukunft der unter Denkmalschutz stehenden Willers-Jessen-Schule in der Innenstadt und die städtebauliche Gestaltung des Bebauungsplans Nr. 69 „Bahnhofsareal und Umgebung“ treiben sie um. „Es geht das Gerücht um, dass die Willers-Jessen-Schule verkauft werden soll“, sagte Thomas Lilie, einer der vier Sprecher der Bürgerinitiative, am Dienstagabend auf der öffentlichen Sitzung in der Bürgerbegegnungsstätte. Er wies darauf hin, dass Bürgermeister Jörg Sibbel im Juli vergangenen Jahres einen Verkauf ausgeschlossen habe. „Wir wissen nichts Genaues, wir sind auf Gerüchte angewiesen, verfolgen diese und machen uns unsere Gedanken“, erklärte Dr. Falk Buettner, ebenfalls Sprecher der BI.

Ihr größter Kritikpunkt ist „die mangelnde Transparenz“ der Verwaltung in Bezug auf städtebauliche Themen, ihr Umgang mit der Öffentlichkeit von Tagesordnungspunkten. „Die Verwaltung setzt von sich aus Tagesordnungspunkte in den nichtöffentlichen Teil“, sagte Wolfram Splittgerber, ebenfalls BI-Sprecher, was seiner Ansicht nach einen Verstoß gegen die Geschäftsordnung der Ratsversammlung darstelle. So hat die Verwaltung bereits im Vorfeld den Tagesordnungspunkt „Bestätigung eines städtebaulichen Entwurfes zum B-Plan Nr. 69 ’Bahnhofsareal und Umgebung’“, der gestern Abend in der Sitzung des Bauausschusses behandelt wurde, in den nichtöffentlichen Teil gesetzt. „Das heißt, dort wird etwas beschlossen, was wir Bürger noch gar nicht kennen“, kritisierte Dr. Falk Buettner. Diese Vorgehensweise widerspreche dem Informationszugangsgesetz und jeglicher von allen Parteien angekündigten Bürgerbeteiligung. „Wir wissen sicher, dass das Bahnhofsareal im Gestaltungsbeirat behandelt worden ist. Aber wir erfahren nichts“, so Buettner. Anlass genug für die BI, sich an die Kommunalaufsicht des Kreises mit der Bitte um Prüfung zu wenden, „ob das, was im Gestaltungsbeirat geschieht, rechtens ist oder nicht“. Teil des B-Plans Nr. 69 sei ein möglicher Neubau eines Kinos in der Reeperbahn an der Pestalozzischule, so die BI, die sich eigene Gedanken in Bezug auf die Architektur des neuen Gebäudes macht.

In einer „willkürlichen“ Fotomontage stellte Dr. Buettner die nach Ansicht der Bürgerinitiative für das Stadtbild verheerende Gestaltung des Neubaus vor – „klotzige Blockbauweise“ war in dem vollbesetzten Raum zu hören. „Bei so einem Klotz möchte ich lieber kein Kino“, bekräftigte Ursula Wedler, Sprecherin der BI. „Wir brauchen ein großes Kino, Investoren sehen die Wirtschaftlichkeit nur bei großen Kinos“, war auf der anderen Seite aus dem Plenum zu vernehmen. Eines der herausragenden Merkmale Eckernfördes sei die Kleinteiligkeit, die das Stadtbild bestimme, sagte Dr. Buettner. Und diese werde durch derartige Bauten zerstört.

Die Willers-Jessen-Schule müsse unbedingt in städtischer Hand bleiben, das historische Gebäude dürfe auf keinen Fall verkauft werden, so die einhellige Meinung. Zurzeit nutzt der Tanzclub Eckernförde die obere Etage. Karin Lilie präsentierte ihre Überlegungen für eine mögliche Nutzung der Schule. Sie plädiert für einen Umzug der Pestalozzischüler in die Willers-Jessen-Schule. Nach einem Umbau könne das Gebäude an der Reeperbahn als Außenstelle für Studenten der Fachhochschule für Bauwesen, die sich nach der Schließung in Eckernförde in Lübeck befindet und mittlerweile nicht mehr genügend Platz für die Studenten biete, genutzt werden.