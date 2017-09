Stadthalle : „Wir müssen da jetzt zwingend ran“

vergrößern 1 von 3 1 von 3

von Gernot Kühl

erstellt am 21.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Eckernförde | Während des 11. Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen stand die Stadthalle wieder im Zentrum des Geschehens. Große Naturfilme wurden dort vor Tausenden von Besuchern gezeigt. Und auch für das nächste Jahr hat Green Screen die Stadthalle vom 12. bis 16. September 2018 gebucht. Bei all den emsigen Aktivitäten, der üppigen Dekoration und dem Bau des Holzrochens durch den Holzdesigner Marcus Meyer auf dem Vorplatz fielen die provisorischen Stützbalken, die die maroden Betonplatten der Dachumrandung (Attika) vor dem Herabfallen hindern, kaum auf. Aber sie sind da, seit Monaten, und mahnen alle, die darauf blicken, dass dringend etwas getan werden muss.

Und das wird es auch. Zumindest gibt das die aktuelle Beschlusslage her, auf die Bürgermeister Jörg Sibbel im Gespräch mit unserer Zeitung hinwies. „Die Stadthallensanierung ist von der Ratsversammlung bereits fünf Mal beschlossen worden“, zählt Sibbel auf: „Als Grundsatzbeschluss, in der konkreten Ausführungsvariante, in der Prioritätensetzung der Haushaltskonsolidierung, mit dem Beschluss für den Haushalt 2017 und nochmals mit dem ersten Nachtragshaushalt 2017.“ Dass die Stadthalle sanierungsbedürftig ist, sei angesichts der 40-jährigen, intensiven Nutzung normal. „Das betrifft in erster Linie die Attika, also die Betonplatten unterhalb des Daches. Das war der Anlass: „Wir müssen da jetzt zwingend ran.“

Der Politik seien drei Sanierungsvarianten vorgestellt worden: Die bloße Sanierung der Attika für 600 000 Euro und zwei Varianten in unterschiedlichem Umfang einschließlich energetischer Sanierung. Die Ratsversammlung hat sich für die mittlere Variante entschieden, die über eine reine Attika-Sanierung hinausgeht und eine energetische Sanierung mit einschließt. Darüber hinaus solle die Stadthalle auch im Inneren saniert und modernisiert werden, von den Toiletten bis zur Licht- und Bühnentechnik – Größenordnung 650 000 Euro. Die gesamte Stadthallensanierung kostet nach Auskunft des Bürgermeisters 3,5 Millionen Euro inklusive Planung.

Nach der Bereitstellung der Haushaltsmittel sei ein Projektsteuerer beauftragt worden, der unter anderem auch den Holstenhallen-Komplex in Neumünster bei laufendem Betrieb saniert habe, betonte Sibbel. Wegen der Komplexität des Projekts sei darüber hinaus zusätzlich ein Planungsbüro eingeschaltet worden. Beide Büros kommen aus Kiel. „Die Maßnahme ist so groß, dass bereits die Auswahl der Planungsbüros europaweit ausgeschrieben werden musste“, sagte der Bürgermeister. Ab einem Schwellenwert von 209 000 Euro müssten derartige Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden. „Wir rechnen mit Planungsleistungen in Höhe von 300 000 Euro.“

Der Planer bereite derzeit die Ausschreibung der Gewerke vor. Auch die regelmäßigen Nutzer der Stadthalle seien informiert. Die Sanierung sei für 2018 und 2019 geplant. Vorgabe der Stadt sei es, „dass der laufende Betrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt werden soll. Er wird nicht so sein, dass die Stadthalle bei zweijähriger Bauzeit eineinhalb Jahre geschlossen bleibt“, verspricht der Verwaltungschef. Es werde jetzt mit den Planern ein Sanierungskonzept erarbeitet, durch das der Betrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird.

„Man darf die Stadthalle nicht schlechter machen, als sie ist“, so Sibbel, „sie erfüllt auch heute noch die funktionalen und räumlichen Anforderungen.“ Auch die Stadthallengastronomie soll teilweise erneuert werden, wobei auch der zukünftige Pächter beteiligt werden soll. Wer das sein wird, steht noch nicht fest – die Verpachtung soll neu ausgeschrieben werden. Eine Außengastronomie sei angedacht, wegen der räumlichen Nutzung des Erdgeschosses durch die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH derzeit aber nicht umsetzbar, sagte der Bürgermeister. Möglicherweise könne die Außengastronomie aber im Nahbereich der Gastronomie an anderer Stelle platziert werden.