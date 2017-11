„Ideenschmiede“ im Sportheim : WIR: Festes Budget für Spielplätze

vergrößern 1 von 2 1 von 2

erstellt am 20.Nov.2017

Dänischenhagen | Auf den Spielplätzen in Dänischenhagen besteht Handlungsbedarf – eine Umfrage in der Gemeinde hat das unlängst bestätigt. Die Wählergemeinschaft „Wir für Dänischenhagen“ (WIR) wollte jetzt bei einer Ideensammlung im Sportheim mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Bereits seit 2015 setzen sich die Kommunalpolitiker intensiv mit den Spielplätzen der Gemeinde auseinander. Im Dänischenhagener Jugend- und Sozialausschuss wurde das Thema schon beraten. Nach einer Bestandsaufnahme, besagter Befragung von Kindern und einer Studie der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz kam die WIR zu der Erkenntnis, dass investiert werden muss. Am vergangenen Freitagnachmittag fühlte die WIR in einer „Ideenschmiede“ zur Umgestaltung der vorhandenen Spielplätze Kindern und Eltern auf den Zahn.

„Viele Spielplätze sehen gleich aus“, sagte Christoph Ball, Vorsitzender der WIR-Fraktion. Mehr Abwechslung sei nötig, trotzdem sollen die Unterhaltungskosten reduziert werden. „Für die einzelnen Spielplätze möchten wir Zielgruppen definieren und den jeweiligen Standorten Themen zuordnen“, so Ball weiter.

Zwei Spielplätze (Steinviertel, Christianshagener Weg) sollen für Grundschulkinder durch neue Schwerpunkte attraktiv werden. Unter dem Motto „Abenteuer“ sollen im Steinviertel Möglichkeiten zum Klettern und Balancieren entstehen.

Für den Christianshagener Weg sind Versteckmöglichkeiten im Gespräch, Schaukel und Sandkiste sollen abgebaut werden. Für die „Kleinen“ sollen drei Spielplätze (Hans-Olde-Weg, Wasserwerk, Tentenbrook) angeboten werden. Laut Umfrage sind bei den Krippen- und Kita-Kindern Schaukel, Klettergerüst und Rutsche besonders gefragt. Auf den Spielplätzen sollen Geräte abgebaut werden, die für Kleinkinder ungeeignet sind und um Sandkisten, Picknick-Möglichkeiten sowie weitere Geräte ergänzt werden. Zusätzlich sollen an den Standorten Paul-Schröder-Straße und im Ostring durch Veränderungen Spielplätze nach Gesichtspunkten der Inklusion und für unterschiedliche Generationen geschaffen werden.

Gesa Washington ist von der Vorarbeit der WIR-Fraktion begeistert: „Ich habe das Gefühl, da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht.“ Doch die 67-Jährige stellt auch fest: „Im Verhältnis zu dem, was präsentiert wird, ist das Interesse der Bevölkerung überschaubar.“ Auch der Vorsitzende der WIR-Fraktion, Christoph Ball, hätte sich mehr Beteiligung gewünscht: „Wir können die Ideen nur so umsetzen, wie wir Input aus der Gemeinde bekommen.“

Die WIR-Fraktion hat bereits einen Antrag vorbereitet, über den im Jugend- und Sozialausschuss beraten werden soll. Bestandteil des Antrags sind die Festlegung von Zielgruppen und Themen sowie ein festes Budget, mit dem in den kommenden Jahren die Änderungen und Umbauten der Spielplätze umgesetzt werden soll.