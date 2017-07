Dorffest : „Wir alle sind Waabs“ in den Startlöchern

vergrößern 1 von 2 Foto: Fries 1 von 2

Waabs | Schon im Vorfeld ist die Stimmung bestens, wenn das traditionelle Dorffest naht, bricht das leidenschaftliche Fieber aus, um allen Bewohnern, Urlaubern und Gästen einen wunderschönen, unvergesslichen Tag zu schenken. Nicht umsonst steht das Motto „Wir alle sind Waabs“, denn alle Vereine, Verbände und die Gemeinde bringen sich bei der Veranstaltung ein. Für das 11. Dorffest am 29. Juli ist bestens vorgesorgt.

Stolz präsentieren die Initiatoren das umfangreiche Programm. Das Fest teilt sich in zwei Teile, ab 15 Uhr stehen die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche und der lockere Klönschnack im Gerätehaus der Feuerwehr und auf der benachbarten Obstbaumwiese im Vordergrund. Ab 19 Uhr bringt DJ Buzzi dann Partystimmung für die Erwachsenen ins Gerätehaus, wo Platz fürs Tanzen geschaffen wird.

Ein vielfältiges, buntes Programm sorgt dafür, dass für jeden Bürger und jeden Urlauber, für Groß und Klein, Unterhaltung dabei ist. So werden Ponyreiten, Wasserspiele mit der Jugendfeuerwehr, Torwandschießen, Basteln für Kinder und Schminken angeboten. Dazu fährt die Waabser Eisenbahn, es gibt Kutschfahrten rund um Waabs und vieles mehr. Wie im Vorjahr wird es nun auch wieder eine Tombola mit interessanten Preisen geben.

Voller Begeisterung begleiteten bei der Präsentation für das Dorffest rund 20 Kinder des Jugendrotkreuzes Waabs um Christian und Stefanie Netz die Präsentation. Und auch Kirchenhund Paula begleitete Pastorin Peggy Kersten und ihre Konfirmanden – sie alle freuen sich auf das große Dorffest. Die Organisation liegt in den Händen von Christian Netz und Peter Laubach

Bürgermeister Udo Steinacker ist von dem Elan der Helfer beeindruckt: „Waabs ist in Feierlaune, es kann losgehen“, sagt er. Um das leibliche Wohl der Gäste kümmern sich verschiedene Organisatoren. Ein umfangreiches Kuchenbuffet lockt ebenso wie die deftigen Grillangebote. Kaffee und kühle Getränke mit und ohne Alkohol, sowie eine Wein- und Sektbar stehen bereit. „Wir sind Waabs“ freuen sich auf den Besuch aller Bürger und heißen besonders die Gäste und Urlauber willkommen. Der Erlös der Veranstaltung geht wie bisher in die Jugendarbeit der Vereine und Verbände in Waabs.



Programm

Dorffest Waabs am 29.Juli



Nachmittags geht es um 15 Uhr los:

Ponyreiten mit Reitstall Juhl, Waabser Eisenbahn, Schminkecke/Malecke/Basteln (Kita), Spiele mit Kleingeräten (Awo,DRK,SPD), Künstler (Gemeinde Waabs), Nagelbalken (Handwerker), Torwandschießen (Damen SG Riewa), Wasserspiele (Jugendfeuerwehr), Swin-Golf (SGGS), Tombola (Jugend- DRK), Kutschfahrten rund um Waabs (Touristikverein), Helferkreis-Flüchtlingsspeisen (Fröhlert), Bier, Wasserglasschieben (SGGS), Golfabschlagkäfig. Auftritte: TSV Kindertanzgruppe, Tanzgruppe des DRK. Ab 19 Uhr Tanz.





17.Jul.2017