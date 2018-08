Gemeindefest : Winnemarker feiern ihr Dorf

Gottesdienst, Menschenkicker und Tombola – buntes Programm beim 7. Winnemarker Dorffest.

von Yannick Kitzinger

20. August 2018, 16:45 Uhr

Winnemark | Das Winnemarker Dorffest gibt es inzwischen seit 14 Jahren. „Wir als Gemeinde veranstalten das Fest alle zwei Jahre. In den anderen Jahren feiert stattdessen die Sportbootvereinigung Winnemark ihr Sommerfest,“ erklärte Bürgermeister Wilhelm Fülling.

Am vergangenen Sonntag lockte das Dorffest wieder gut 300 Besucher auf die Wiese hinterm Feuerwehrgerätehaus. Zum Ablauf gehörte ein Freilichtgottesdienst auf der Festfläche mit Pastor Martin Krumbeck. „Wir hatten dafür extra etliche Stühle auf der Wiese aufgestellt – und alle waren besetzt“, so Fülling. Beim anschließenden Bobbycar-Rennen konnten Kinder in zwei Altersklassen ihr Können unter Beweis stellen. Ebenfalls sportlich wurde es beim Menschenkicker-Turnier. Das Spiel funktionierte ähnlich wie Tischfußball, nur mit echten Spielern. Jeweils zwei Mannschaften mit je fünf Spielern standen sich, mit Hüftgurten an einer Stange befestigt, wie beim Tischkicker gegenüber, und mussten versuchen einen Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren.

Kräftig ins Staunen kamen die Besucher zudem bei der Oldtimereinfahrt um Punkt 12 Uhr. Mehrere Klassiker vom 1931er Rosengart LR4 bis zum VW Käfer gab es für die Festteilnehmer zu begutachten. Für das leibliche Wohl sorgten sowohl das DRK Winnemark mit einem Kuchenbuffet als auch der Imbisswagen des Gasthofes Victoria mit herzhaften Speisen. Der HSV-Fanclub „die Schleigeister“ organisierte wie jedes Jahr eine Tombola. Mitglied Erhardt Michelsen hatte dafür ganze 70 Preise, vom Kuscheltier bis zur Kaffeemaschine, von Kappelner Geschäften gespendet bekommen. „Nach zwei Stunden waren aber bereits alle 700 Lose verkauft,“ sagte er.