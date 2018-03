Winnemark: solide Rücklage

von Achim Messerschmidt

26. März 2018, 11:49 Uhr

Mit einer Zuführung zur Rücklage kann die Gemeinde Winnemark das Jahr 2017 positiv abschließen. Die Gemeindevertretung stimmte der Jahresrechnung zu. Diese sieht eine Rücklagenzuführung von 130 000 Euro vor. Geplant waren nur 26 000 Euro. Die Rücklage betrug Ende 2017 750 000 Euro. Mit 500 Euro bezuschusst Winnemark den TSV Karby-Nordschwansen für die Reparatur der Flutlichtanlage auf dem A-Platz. Als Vorschlag für die Schöffenwahl wurde Olaf Henningsen nominiert.

Osterfeuer in Gammelby





Sanierung der Kirche beginnt





Die Schützengilde Gammelby veranstaltet ihr traditionelles Osterfeuer hinter dem Schützenhaus im ehemaligen Schulgarten. Los geht es am Sonnabend, 31. März, um 18 Uhr, damit auch die Kleinen beim Stockbrotbacken dabei sein können. Außerdem gibt es Glühwein mit und ohne Alkohol, Grillwurst und Brezel.Die Sanierung der Kirche steht ganz oben auf den Projektliste, die der Förderverein Karbyer Kirchenschiff in diesem Jahr unterstützen und begleiten will. Bei der Versammlung des Vereins, der zurzeit 40 Mitglieder umfasst, berichtete die Vorsitzende Claudia Schmidt, zugleich Mitglied im Kirchengemeinderat Karby, von den Planungen für die Kirchensanierung. Danach sind inzwischen Bauanträge gestellt worden. Die Arbeiten sollen zunächst am Turm und Dach der Kirche beginnen. Der Kirchenschiffverein wird dann im Zuge der Arbeiten in der Kirche gefordert werden. Der Verein bemüht sich derzeit um Spenden und wirbt Fördermittel ein. So konnten bereits 5000 Euro von der Fördesparkasse verbucht werden. Weitere Anträge wurden an Stiftungen und auch die Nordelbische Kirche gestellt, wo es einen Wettbewerb für besondere Projekte gibt, erklärte Schmidt. Die Mitgliederversammlung legte zugleich den Termin für den Kirchenschifflauf fest. Dieser soll am 16. Juni, 14 Uhr, starten. Wie gewohnt findet ein Sternlauf aus den Orten Schuby, Winnemark, Schönhagen, Brodersby und Karby zum Gemeindehaus in Karby statt.