Eckernförde : Wie Menschen mit Behinderung die Corona-Pandemie erleben

Vielen Menschen mit Handicap fehlen soziale Kontakte und Freizeitangebote. Deshalb werden Bands für Hofkonzerte gesucht.

von Arne Peters

14. Februar 2021, 11:56 Uhr

Eckernförde | Kontaktbeschränkungen, Lockdown, Infektionszahlen – viele Menschen sind corona-müde und sehnen sich nach Normalität, Restaurantbesuchen und Umarmungen. Noch schlimmer getroffen hat es die Menschen mit psychischen Einschränkungen und Behinderungen. Die Pandemie macht vielen von ihnen nicht nur Angst, sondern bringt sie auch an den Rand der Einsamkeit.

Kohortenprinzip in der Werkstatt

Die Eckernförder Werkstatt zum Beispiel arbeitet seit Monaten nach dem Kohortenprinzip: Im wöchentlichen Rhythmus wechseln sich die 230 Beschäftigten ab: Während die eine Hälfte nach strengen Abstands- und Hygieneregeln am Standort im Holm arbeitet, bleibt die andere zu Hause. Doch was tun? Nichts ist geöffnet, keine Sportstätten, keine Geschäfte und auch nicht die Freizeitangebote der Lebenshilfe am Pferdemarkt.

Seitdem ist alles blöd. Ich kann mich nicht mehr mit meinen Freundinnen und meiner Familie treffen. Nadine Pewestorf

Nadine Pewestorf zum Beispiel empfindet die Corona-Pandemie als schrecklich. „Seitdem ist alles blöd. Ich kann mich nicht mehr mit meinen Freundinnen und meiner Familie treffen.“ Die junge Frau hat eine psychische Einschränkung, lebt allein in ihrer eigenen Wohnung. Dort fällt ihr langsam die Decke auf den Kopf. „Ich bastele jetzt viel und beschäftige mich mit meinem Hamster.“ Besonders die Umarmungen ihrer Freundinnen fehlen ihr.

Arne Peters

Körperliche Nähe ist normal im Alltag der Bewohner. Gunda von Assel-Fink

„Das ist ein großes Problem für viele unserer Bewohner“, erklärt Gunda von Assel-Fink, Einrichtungsleiterin der Evangelischen Wohnhilfen, die in Eckernförde unter anderem zwei Wohnheime am Pferdemarkt und in der Berliner Straße betreiben. „Körperliche Nähe ist normal im Alltag der Bewohner. Deshalb gibt es zurzeit viele traurige Gesichter. Die Leichtigkeit und Freude fehlt uns allen.“

Die meisten Freizeitangebote fallen weg

Um die Auflagen der Kontaktbeschränkungen einzuhalten, gibt es auch in den Wohneinrichtungen eine Kohortenregelung. „Wir versuchen, die Wohngruppen zu trennen“, erklärt Franziska Bellmann, Bereichsleiterin Wohnen. Der Hof zum Beispiel dürfe immer nur von einer Gruppe allein betreten dürfen. Ansonsten stehen Gesellschaftsspiele hoch im Kurs. „Es fällt ja alles weg“, so Gunda von Assel-Fink. „Gemeinsames Kochen, Kegeln, Leseclub, Musikschule und Sportstätten.“ Anfangs habe man noch das Beste daraus gemacht und mit den Bewohnern eine Entrümpelungsaktion gestartet, doch irgendwann ist jeder Keller blitzblank aufgeräumt.

Die psychische Belastung wächst

Besonders für Alleinlebende wird es schwierig. „Die Einsamkeit wird größer, die psychische Belastung wächst“, so Betreuerin Annetta Tegethoff. Im Fall von Nadine Pewestorf kommen noch depressive Phasen hinzu. Es fehlen soziale Kontakte. Gunda von Assel-Fink: „Alle sind sehr vorsichtig und achten auf die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen, denn viele haben Vorerkrankungen und gehören zur Risikogruppe.“ Auch die eigenen Angehörigen seien ängstlicher.

Werkstatt als sozialer Treffpunkt

Umso wichtiger ist, dass die Menschen mit Handicap weiterhin arbeiten können. „Unsere Werkstatt ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern sozialer Treffpunkt“, so Einrichtungsleiterin Anja von Keller. „Letztes Jahr im Frühjahr haben wir die Werkstatt komplett geschlossen, aber das tat den Beschäftigten nicht gut, denn hier haben sie ihr soziales Umfeld.“

Jeder kann auf Wunsch getestet werden

Die Angst unter einem Teil der Beschäftigten sei groß, gerade als die Infektionszahlen hoch waren. „Wichtig ist es, Aufklärung zu leisten und aufzuzeigen, was wir alles zum Schutz vor Infektionen unternehmen“, so Anja von Keller. Dazu gehören nicht nur ein Betretungsverbot der Einrichtung für Externe, sondern auch regelmäßige Testungen aller 50 Mitarbeiter. „Und auch jeder Beschäftigte kann auf eigenen Wunsch getestet werden.“ Die Abstands- und Hygieneregeln mit Handdesinfizierung und Lüften hätten die Beschäftigten schnell verstanden. Auch die unterschiedlichen Pausenzeiten und Speiseräume für die einzelnen Gruppen.

Ich würde gern eine Wahrsagerin fragen, wie die Zukunft aussieht. Sara Adomeit

Doch die Verunsicherung bleibt. Sara Adomeit zum Beispiel arbeitet in der Werkstatt und befürchtet, dass sie nie wieder ihre Freunde und Nachbarn besuchen darf. „Ich würde gern eine Wahrsagerin fragen, wie die Zukunft aussieht.“ Sie fühle sich einsam. Auch ihre Kollegin Andrea Jöhnk beklagt den Verlust von sozialen Kontakten. „Ich kann nicht einmal zu meinen Eltern zum Kaffeetrinken.“

Eine Party ohne Maske

Als gute Idee haben sich die Hofkonzerte entpuppt, die die Evangelische Wohnhilfen für ihre Einrichtungen organisiert haben. „Die Band stand im Innenhof und alle Bewohner konnten von ihren Zimmerfenstern und Balkonen dem Konzert folgen. Das kam sehr gut an.“ Deshalb ihr Aufruf: Musikgruppen, die Interesse an so einem Hofkonzert haben, können sich gern bei ihr melden. Sie schließt sich dem Wunsch an, den Nadine Pewestorf formuliert: „Ich wünsche mir eine große Party, auf der wir uns alle ohne Maske wieder umarmen können, sobald es wieder erlaubt ist.“