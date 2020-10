Wie Förster den Wald „lenken“

Bäume in gutem Zustand zu halten ist nicht nur für Forst und Klima wichtig – sondern auch für die Verwertung des Holzes

von Yannick Kitzinger

18. Oktober 2020, 16:05 Uhr

Brekendorf | Wenn im Wald Bäume gefällt werden, entsteht schon mal der Eindruck der reinen Abholzung. So mancher denkt sofort an die Zerstörung des Regenwalds und bangt um den Klimaschutz. Ist der Eindruck begründet?

„Unser Wald wird von den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten gehalten. Sie stehen für nachhaltige Nutzung von Holz“, erklärt Brekendorfs Förster Rainer Mertens. Es sei wichtig potentielle Bäume im astreinen Zustand zu halten, um diese an die Industrie abzugeben. Je hochwertiger das Holz für Möbel, Fußboden oder Dachstuhl, desto länger wird CO2 darin gespeichert. Anders als bei reiner Brennholzproduktion, in der es gleich wieder freigesetzt wird. Mertens unterstützt die stoffliche Verwertung, damit der Wald klimaneutral bleibt. Er markiert eine 113-jährige Buche mit Punkten. Das sind Z-Bäume, die gerne noch dicker werden dürfen. Sie haben am Stamm keine Äste und sind gerade gewachsen. Wenn auf 1,50 Meter die ersten Äste kommen, dann ist er nicht gut zu verwerten. Damit die Buche weiter wachsen kann, braucht sie Platz in der Krone, daher werden auch mal Konkurrenzbäume daneben gefällt. Das Kronenholz dient am Ende wenn, dann als Brennholz.





Windberuhigung statt Vollbaumnutzung







Junger Wald für bessere CO2 -Speicherung







Bestandslagerbuch erfasst Waldzustand





„Wir wollen aber keine Vollbaumnutzung. Die Kronen oben in der Fläche dürfen gern zur Windberuhigung und als Nährstoff für den Wald großflächig liegen bleiben. Das sieht zunächst chaotisch aus, ist aus biologischer Sicht aber nichts Schlimmes“, so Mertens. Schaut man genau hin, erkennt man, dass viele neue Buchen um das liegengebliebene Kronenholz nachkommen. Weitere Bäume wurden im Fichtenbestand raus genommen, um Licht auf den Boden zu bringen. „Dort machen wir derzeit einen Waldumbau und setzen Buchen und Douglasien rein. Die Setzlinge haben umliegende Baumschulen aus unserem Saatgut angezogen“, erklärt der Förster. Wird der Wald nicht bewirtschaftet, ist es irgendwann Urwald. Dort dunkelt der stärkere Baum die anderen aus. Sie sterben ab. Das Totholz setzt zusätzlich CO2 frei.In Anbetracht der CO2- Speicherung sei es sinnvoll, einen Wald jung zu halten. Bäume im mittleren Alter (zirka 20-40 Jahre) verwenden mehr Energie für das Wachstum, filtern mehr CO2 aus der Luft. Dr. Joachim Rock ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Thünen Instituts: „Es gibt zahlreiche Studien zum Wachstumsverlauf von Bäumen – die Waldwachstumskunde. Die Menge an CO2, die der Baum der Atmosphäre entzieht, nimmt erst zu, wenn er seinen Stamm und die Krone als Photosynthesemotor aufbaut. Später nimmt die Aufnahme wieder ab, weil der Unterhalt dieser Architektur teurer wird. In hohem Alter oder bei zu großem Konkurrenzdruck kippt das weiter. Alte Bäume speichern viel Kohlenstoff in ihren Stämmen, aber sie entnehmen jedes Jahr netto wenig aus der Atmosphäre. Der Verlauf für Waldflächen ist ähnlich.“ Bundesweit habe der Wald von 2012 bis 2017 die Atmosphäre jährlich um 62 Millionen Tonnen CO2 entlastet. Die Berechnungen gehen aus der Kohlenstoffinventur 2017 hervor. Auch das Alter ist somit ausschlaggebend dafür, ob Wälder zukünftig eine CO2-Senke bleiben.Es gibt zu jedem Waldabschnitt ein Bestandslagerbuch. Es wird alle zehn Jahre erneuert. Darin stehen Auskünfte zum Boden, ob es Schutzgebiet ist und andere Details. Daraus wird der Zustand des Waldes abgeleitet und eine Nutzungsplanung erstellt. „In der Buche hätte ich 85 Festmeter (FM) nutzen können, habe aber erst 65 FM genutzt, dürfte also eigentlich noch mehr schlagen“, so Mertens. Johann Böhling, stellvertretender Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, bestätigt, dass die Landesforsten nur zwei Drittel von dem nutzen, was sie dürften. Außerdem sei die Speicherung von CO2 komplexer. Sie werde nicht nur im Baum, sondern auch im Boden berücksichtigt. Im November fallen die nächsten Sägearbeiten an, damit sich astreine Bäume entwickeln können und durch ihr Wachstum CO2 aus der Luft speichern können.