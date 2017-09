Heraldik : Wie die Ameise ins Wappen kam

vergrößern 1 von 2 Foto: Bambenek 1 von 2

Brekendorf | Seit Jahrhunderten dienen Wappen als Erkennungszeichen von Staaten und Städten. Seit 1918 dürfen auch Gemeinden und Ämter eines führen. Heute geht es um das Erkennungszeichen von Brekendorf.

Viele waren skeptisch: „Eine Ameise im Wappen? Das wird nichts werden.“ Claus Voigt erinnert sich noch an die Schwierigkeiten bei der Gestaltung des Brekendorfer Zeichens. In der Heraldig, der Wappenkunde, waren Ameisen noch nie aufgetaucht. Voigt war damals Teil einer Arbeitsgruppe, die versuchte einen Entwurf zu finden, der die eigentümliche Geschichte des Ortes widerspiegelt. Pünktlich zur 800-Jahr-Feier des Ortes 1996, sollte das einmalige Symbol fertig sein. „Die Ameise war für die meisten Anwohner ein Muss“, sagt Voigt. Nach mehreren Jahren Verhandlung mit den zuständigen Behörden setzte sich die Gemeinde mit ihren Wünschen schließlich durch. Damit ist Brekendorf die einzige Gemeinde in ganz Deutschland, die eine Ameise im Wappen tragen darf.

Das kleine Krabbeltier gehört zur Geschichte des Ortes fest dazu. „Laut einer Legende war Brekendorf ursprünglich ein Stück weiter nordwestlich angesiedelt“, erklärt Voigt. Zwischen Brekendorf und Grevensberg soll der Ort damals gelegen haben. Grund für die Umsiedlung der ersten Brekendorfer soll eine große Ameisenplage gewesen sein. „Der Boden an dem alten Standort ist sehr sandig“, so Voigt. „Eine Ameisenplage ist also durchaus gut vorstellbar.“ Auch heute gebe es in Brekendorf noch genug von den kleinen Tieren. Der Aufbruch der ersten Brekendorfer spiegelt sich aber nicht nur im Wappen, sondern auch in dem Ortsnamen wider. „Brekendorf kommt vom plattdeutschen ,Afbreken‘. Zu Deutsch: ,Abbrechen‘“, erläutert Voigt die Zusammensetzung.

Aber auch der untere Teil des Wappens zeigt einen Meilenstein der Gemeindegeschichte. Der Kreis mit den Verzierungen soll ein Schmuckstück darstellen, das 1980 im Brekendorfer Gebiet bei Ausgrabungen gefunden wurde. Die Zierscheibe wurde in einem Grab gefunden, das vermutlich aus der Bronzezeit stammte. „Sechs Zentimer war das Schmuckstück groß“, sagt Voigt. Es befand sich bei den Ausgrabungen etwa auf Höhe des Brustbeins des Toten, wahrscheinlich wurde die Scheibe verwendet, um einen Umhang oder Mantel zu schließen. „Darauf deutet auch die Öse auf der Rückseite des Fundstückes hin“, so Voigt. Die Zierscheibe ist, wie auch im Wappen zu erkennen, mit spiralförmigen Schnörkeln verziert. Diese Art der Verzierung wurde oft bei germanisch-dänischen Schmuckstücken gefunden. Datiert wurde die kleine Scheibe auf etwa 800 vor Christus.

Neben den Hinweisen auf Brekendorfs Anfänge zeigen die Farben Blau und Gold darüber hinaus die heutige Zugehörigkeit zum Landesteil Schleswig. „Das Gold im oberen Teil soll außerdem die lange landwirtschaftliche Tradition wiederspiegeln“, sagt Voigt. Die drei Hügel stehen für die Hüttener Berge in der Nachbarschaft.

von Katharina Bambenek

erstellt am 02.Sep.2017 | 06:12 Uhr