Stadthalle Eckernförde : Ashley Adair und ihre Band wollen für stimmungsvolles Adele-Feeling sorgen

Konzert am Freitagabend mit gefühlvollen Songs von Weltstar Adele. Siebenköpfige Band fiebert ihrem Auftritt in der Stadthalle entgegen.

Eckernförde | Die Stadthalle Eckernförde wird endlich wieder zur großen Bühne. Am Freitag, 12. November, sind dort ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) die großen Songs von Weltstar Adele zu hören. Nicht von ihr persönlich, sondern von „Ashley sings Adele & Band“. Lesen Sie auch: Gelungene Hommage an Adele mit Ashley Adair Siebenköpfige Band in der Stadthalle Sänger...

