Pflügen um die Wette : Wettkampf um die perfekte Furche

Ahlefeld-Bistensee | Mit zwei fünften Plätzen und einem Vize-Meistertitel kehrte das Pflüger-Team Hüttener Berge um Katrin Bening aus Holzbunge, Sonja Jordan aus Alt Duvenstedt und Geert Wommeldorff aus Bistensee von der 20. Europameisterschaft im Oldtimerpflügen aus dem bayrischen Kadeltshofen zurück. „Voraussetzung für die Teilnahme ist der Deutsche Meistertitel im vergangenen Jahr, um sich zu qualifizieren“, berichtet Wommelsdorff, der bereits zu seinen achten Europameisterschaften reiste.

Vor 20 Jahren hatte Wommelsdorff erstmals in Nordirland an einem europäischen Entscheid teilgenommen. „Damals habe ich mir die Maschinen noch vor Ort geliehen“, erinnert sich der 72-Jährige. Nach Bayern brach das Trio Anfang September jedoch mit eigenen Maschinen auf, die per Tieflader in den Süden der Republik transportiert wurden. Wommelsdorff absolvierte die Europameisterschaft mit seinem Hanomag R27 und einem Zwei-Schar-Pflug. „Das ist ein Anhängepflug, der läuft für sich alleine ohne Hydraulik“, startete der Altmeister in der Klasse „Anhängepflügen“, bei der Schlepper und Pflug nicht jünger als Baujahr 1959 sein dürfen. Im Ergebnis stand der zweite Rang sowohl in der Klasse, als auch im Gesamtergebnis. Seine Tochter Katrin Bening startete in der Klasse „Beetpflügen Oldtimer“ mit einem Hanomag R19 und einem Zwei-Schar-Hydraulik-Pflug und erreichte den fünften Rang. „Ich fand das Beet ganz gelungen und bin zufrieden“, haderte Bening nur ein wenig mit dem Ein- und Aussetzen des Pfluges. Gemeinsam mit Sonja Jordan stellten die beiden Pflügerinnen aus den Hüttener Bergen die einzigen weiblichen Teilnehmerinnen an den Meisterschaften.

Während für Katrin Bening bereits die fünfte EM-Teilnahme auf dem Papier stand, ist Sonja Jordan, die mit einem Hanomag Brilliant 601 in der Klassik-Klasse startete, in ihrer noch jungen Pflügerkarriere das zweite Mal dabei gewesen. Auch sie erreichte den fünften Patz. Dabei waren die Bedingungen und Aufgaben nicht gerade einfach. „Ursprünglich sollten am Sonnabend auch Stoppeln gepflügt werden, aber da es so viel geregnet hatte, blieb für die Entscheidung nur das Grünland am Sonntag übrig“, berichtet Katrin Bening von den schwierigen Bodenverhältnissen in Bayern. Für die Teilnehmer galt es zunächst, eine Spaltfurche zu ziehen. „Diese wird gleich bewertet, weil man sie nachher nicht mehr sieht“, erläuterte Wommelsdorff. Danach folge der sogenannte Zusammenschlag und am Ende die Schlussfurche. „Für das ganze Beet hatten wir vier Stunden Zeit“, sah Wommeldorff die lange Konzentration als entscheidende Stärke des Hüttener Teams an. Bewertet wurde unter anderem, ob die Vegetation nach dem Pflügen nicht mehr zu sehen ist, es keine Pärchenbildung bei den Furchendämmen gibt und das Ein- und Aussetzen immer gleichmäßig erfolgt. „Ein Ziel muss man immer haben, das ist wie bei jedem Sport“, so sei für Wommelsdorff immer eine gute Portion Ehrgeiz dabei. „Die Geselligkeit gehört aber ebenfalls immer mit dazu. Einige Teilnehmer kennen wir schon über viele Jahre“, ergänzte Katrin Bening.

Das wird auch am kommenden Wochenende der Fall sein, wenn in Ramsdorf bei Owschlag der Landesentscheid der Pflügergemeinschaft Schleswig-Holstein ausgetragen wird. Sonja Jordan wird auch hier an den Start gehen, während Katrin Bening mit der Organisation beschäftigt ist und Geert Wommelsdorff als Zuschauer sein Hobby verfolgen wird.