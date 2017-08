Jubiläumsfeier : Wertvolle Ruhe-Oase im Grünen

vergrößern 1 von 3 Foto: lauterbach (3) 1 von 3





Falknerin Lisa Kruse imponierte mit Wanderfalken und Steinadler, der Spielmannszug Osdorf spielte auf, der Verband der Pudelfreunde Deutschland Ortsgruppe Kiel-Hammer mit Sitz in Osdorf zeigte eine Hundeshow, der Tierpark Gettorf kam mit seinem Streichelzoo, der Pony-, Reit- und Fahrverein Borghorsterhütten lud zum Ponyreiten ein. Es gab Osdorfer Grillschinken, später Kaffee und Kuchen. Die Verantwortlichen des Kleingartenvereins Osdorf hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um am Sonnabend das 70-jährige Bestehen des Vereins auf ihrer Anlage zu feiern.

Immer mehr Gäste trudelten ein. Max Theodor Rethwisch, seit über zehn Jahren Vorsitzender des Vereins, freute das. „Wir rechnen mit insgesamt 200 bis 250 Gästen“, sagte er. In seiner kurzen Ansprache erinnerte er noch einmal an die Gründung des Vereins 1947. Nach dem Krieg, als es wenig zu essen und zu trinken gab, bauten die Leute selber Kartoffeln, Gemüse und Obst an, um sich damit zu ernähren. Diese Tradition soll weitergeführt werden. Alle der 45 Parzellen, etwa 350 bis 700 Quadratmetern groß, sind verpachtet. 27 davon an junge Leute.

Eine Gemeinschaft von 50 Mitgliedern sei nicht einfach zusammenzuhalten, gestand Max Theodor Reth-wisch. Einige der jungen Leute hätten nicht unbedingt die Disziplin, ihren Garten regelmäßig zu pflegen. „Aber es soll ja auch Spaß bringen“, betonte er. „Jeder soll sich so entwickeln, wie er möchte.“ Der eine liebt es, auf der Liege zu liegen, der andere Rasen zu mähen, Obst und Gemüse anzubauen oder Blumen zu pflanzen.

Der Vorsitzende hob noch einmal die Naturverbundenheit des Vereins hervor. Er habe ein Auge darauf, dass keine Chemikalien verwendet werden. Er dankte seinen Mitstreitern, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, der Gemeinde Osdorf für die Bereitstellung von Grund und Boden und den Sponsoren für ihre Unterstützung. Bürgermeister Joachim Iwers gratulierte und dankte Max Theodor Rethwisch für sein Engagement. Selbstverständlich sei das nicht, sagte er. Diese langjährige Arbeit als Frontmann des Vereins trage seine Handschrift.

Seit dem Gründungsjahr 1947 habe sich im ländlichen Bereich viel verändert. Auch das Kleingartenleben sei anders geworden. Vor 70 Jahren habe noch die eigene Versorgung mit Lebensmitteln im Vordergrund gestanden. Heute böten der Hang und die Liebe zur Natur, Freizeit im Grünen und nette Nachbarn im Garten Entspannung. „Es ist gut, dass es euch gibt“, sagte er anerkennend. „Mit eurer Arbeit macht ihr das Leben in der Gemeinde lebens- und liebenswerter.“

Gerd Priebe wurde für seine über 40-jährige Treue zum Verein die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Spektakulär sei sein Garten nicht, gestand der Geehrte. Es wachsen dort lediglich Kartoffeln, Klee und Rüben für seine neun Kaninchen daheim.

Einer der schönsten Gärten ist der von Marlis Rethwisch. Sie pflegt ihn bestimmt schon seit 27 Jahren – so genau weiß sie dass jedoch gar nicht mehr. Es gibt dort von allem ein bisschen. Im Gemüsebeet wachsen Karotten, Kohlrabi, Zucchini, Bohnen und Kartoffeln, an Bäumen Äpfel und Kirschen. In Blumenbeeten sprießen Lilien, Stockrosen und Disteln. „Für mich ist der Garten Entspannung pur“, verriet sie. „Und dann ist da auch die Freude, das zu essen, was man selber angebaut hat.“

von mla

erstellt am 14.Aug.2017