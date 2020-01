Werkstatt-Band „Vacuum“ rockt „Das Haus“

von Gernot Kühl

09. Januar 2020, 09:39 Uhr

Eckernförde | Die Band „Vacuum“ spielt im am Sonnabend, 11. Januar, im „Haus“, Reeperbahn 28. Im Discoraum wird es um 19 Uhr hoch hergehen, wenn die Band der Eckernförder Werkstatt neue und alte Songs zum Besten gibt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen.

„Vacuum“ zählt zu den musikalischen Dauernbrennern im Ostseebad, denn die Band, bestehend aus Menschen mit Behinderung, gibt es bereits seit 1998. „Wir gehen auf die Silberne Hochzeit zu“, sagt Bandmanager Hannes Michelsen. Einige Bandmitglieder sind seit vielen Jahren dabei, andere sind musikalische Quereinsteiger. Der Sound ist rockig, die Stücke selbst komponiert, die Texte deutsch und selbst geschrieben. Die sieben Musiker haben auf der Bühne extrem viel Spaß und bringen das auch rüber. Nach ersten Gehversuchen mit Coversongs kann die Band mittlerweile auf ein vielfältiges künstlerisches Schaffen und viele Liveauftritte in Schleswig-Holstein, z. B. auch beim Baltic Open Air 2018, zurückblicken. Drei CDs sind in Eigenregie entstanden, zuletzt „Auf’m Dorf nix los“. Eine neue CD ist in Arbeit.