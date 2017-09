Landratsausstellung im Kreishaus : Wer war Mittäter, wer war mutig?

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Rendsburg | Julius Peters war Rechtsanwalt, von März 1939 bis Mai 1945 als Landrat für den Altkreis Rendsburg zuständig. Ein „überzeugter und aktivistischer Anhänger der NSDAP, der in seinen Funktionen alles dafür getan hat, das Regime zu stützen und zu erhalten“. So lautet des Fazit der Nachforschungen, die in einem Gutachten festgehalten worden sind und jetzt in einer Ausstellung präsentiert werden.

Die Namen und Gesichter der 20 Landräte aus den den Altkreisen Rendsburg, Eckernförde und Bordesholm, die kurz vor oder während der NS-Zeit ihre Funktion ausübten, sind nicht unbekannt. Im Gegenteil, ihre Porträts hingen lange Zeit in einem Sitzungssaal des Kreishauses (siehe Interview rechts). „Zehn Biografien wurden ausgewählt, die für drei Kategorien typisch sind“, erklärt Kuratorin Julia Liedtke – für die überzeugten Nationalsozialisten, die Opportunisten sowie für die Überläufer und Widerständler. Zehn Lebensläufe, die zeigen, dass es Mittäter gab, aber auch Mutige, die sich nicht zum Werkzeug des Unrechtstaates machen ließen. So wie der Zimmermann und Steinfischer Wilhelm Stöcken aus Eckernförde. „Ein Widerständler, der niemals die Nähe zur NSDAP oder einer ihrer Organisationen gesucht hat“, heißt es im Gutachten.

Für jeden Landrat gibt es ein Rollup mit Bild, stichwortartigem Lebenslauf und Erklärungen, ergänzt durch Abbildungen von Originaldokumenten sowie mit dem Gutachten-Fazit. Bei der Liste der Positionen während der NS-Zeit wird schon auf einen Blick deutlich, wer die Nazis unterstützt hat oder wer sich bedeckt gehalten hat. Walter Alnor hatte zahlreiche NS-Mitgliedschaften und Parteiämter. Dennoch heißt es von dem Verwaltungsjuristen, dass er „kein überzeugter Nationalsozialist der ersten Stunde war“. Nach 1933 hat er sich jedoch rasch den neuen politischen Verhältnissen angepasst. „Durch seine zahlreichen Posten und Mitgliedschaften war er mitverantwortlich für die nationalsozialistische Durchdringung des gesamten Alltags der Bevölkerung“, lautet das Gutachter-Fazit.

Die Landräte hatten zahlreiche Aufgaben. Dazu gehörte ab 1933 die Überwachung und Koordinierung des „Arbeitseinsatzes“ ausländischer Zwangsarbeiter und Kriegsgefangener. „Wir wollen aufzeigen, welche Handlungsspielräume sie hatten“, erklärt Liedtke, die als selbstständige Ausstellungs-Kuratorin arbeitet und vom Kreis beauftragt worden war. Reinhard Frank, dem Kulturbeauftragten des Kreises, ist es wichtig, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema stattfindet. „Ohne Herkunft keine Zukunft“, zitiert er Goethe und wünscht sich, dass Schüler vor den Stellwänden diskutieren.

>Eröffnung der Wanderausstellung „Gehorsam und Widerstand. Landräte der Altkreise Rendsburg, Eckernförde und Bordesholm im Nationalsozialismus“ am Donnerstag, 26. September, um 11 Uhr in Rendsburg im Foyer des Kreishauses. >Biografien der Landräte im Internet: www.kreis-rd.de/gehorsam-und-widerstand

>Ausleihe für Schulen ab Ende Januar 2018, Informationen bei Marco Röschmann, Telefon 04331/202-546