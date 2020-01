Dreharbeiten auch im Dänischen Wohld : Wer tötete „das Mädchen am Strand“?

Der ZDF-Zweiteiler „Das Mädchen am Strand“ wurde auch in Schwedeneck gedreht.

von Torsten Peters

07. Januar 2020, 14:26 Uhr

Schwedeneck | Einige Zuschauer aus dem Dänischen Wohld werden sich am Montagabend beim ersten Teil des ZDF-Zweiteilers „Das Mädchen am Strand“ sicherlich gedacht haben: Huch, die Gegend kenne ich doch. Und in der Tat wurden einige Szenen aus der fiktiven Kleinstadt Nordholm, in der bereits 2015 in „Tod eines Mädchens“ und 2019 in „Die verschwundene Familie“, Kriminalfälle stattfanden, auch in Schwedeneck gedreht.

Heute Abend gibt es ab 20.15 Uhr die Auflösung, wer denn nun die Schülerin Jule Reinhardt ermordet hat.

Was bislang geschah

Während einer Abiturfeier am Strand verschwindet Jule Reinhardt (Tijan Marei). Am nächsten Morgen wird ihre Leiche an den Klippen aufgefunden. Simon Kessler (Heino Ferch) von der Hamburger Mordkommission übernimmt die Ermittlungen, denn er vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Jule und einem Mädchen, das in Hamburg getötet wurde. Beide waren offenbar befreundet. Kessler und die LKA-Ermittler verhören Jules Mitschüler und bringen den Mathe-Lehrer Dirk Eilers (André Szymanski) mit beiden Morden in Zusammenhang.

Hella Christensen (Barbara Auer), Kesslers ehemalige Kollegin, die mittlerweile den Dienst bei der Polizei quittiert hat, ermittelt auf eigene Faust. Sie fürchtet, dass ihr Sohn Sven (Nick Julius Schuck) in den Mord verwickelt ist. Aber auch Klaus Steinkamp (Axel Milberg), Immobilienmakler und Ex-Arbeitgeber von Jules Mutter Andrea (Sophie von Kessel), gerät unter Verdacht.

Schauspiel-Profi Heino Ferch war von der jungen Besetzung des Zweiteilers sehr angetan

„Die jungen Kollegen haben ja alle schon großartige Rollen gedreht, sie können richtig was. Mir scheint auch die Haltung heute eine andere zu sein: Junge Schauspieler haben keinerlei Berührungsängste. Sie kommen mir viel entspannter und selbstbewusster vor als meine Generation. Lustig ist ja auch, wenn die Kinder einer Teamkollegin ganz begeistert sind: ‚Die Hauptdarsteller kenne ich aus dem Internet, die sind total bekannte YouTuber. Mama, kennst Du die etwa nicht?‘ Also auch am Set merkt man, dass die Kanäle, über die Entertainment konsumiert wird, vielfältiger geworden sind.“

Für Ungeduldige

In der ZDF-Mediathek sind bereits beide Teile des Film abrufbar. Die Internet-Adresse lautet:



www.zdf.de/filme/der-fernsehfilm-der-woche/das-maedchen-am-

strand-1-100.html