Kleingarten-Prozess : Wer ist der Hühnerdieb?

Auf den ersten Blick scheint der Fall klar, doch auf den zweiten Blick erweist sich das Verfahren um mehrere Einbrüche in Kleingärten am Eckernförder Schöffengericht doch als kompliziert. Zwar ist allerlei Diebesgut von Einbrüchen zwischen April 2013 und Februar 2016 in einer Kleingartenparzelle gefunden worden – unter anderem einige Hühner –, doch der Pächter beteuert, dass es sich nicht um seine Sachen handelt. Er habe sie aus einer vernachlässigten Nachbarparzelle geholt, damit diese wieder verpachtet werden kann. Gestern war der vierte Verhandlungstag – und mindestens ein weiterer wird noch folgen.

Die Art, wie die Polizei auf das Diebesgut aufmerksam wurde, ist filmreif: Die Mitarbeiter des Umwelt-Info-Zentrums und der Eichhörnchen-Schutzstation meldeten sich eines Tages bei der Polizei. Es sei eingebrochen worden, unter anderem sei ein Strohballen gestohlen worden. Für die Polizei war es ein Leichtes, die Strohspur bis zu einer Kleingartenparzelle in der benachbarten Kolonie zu verfolgen. In der Hütte, an der die Spur endete, fanden sie ein Lager vor: Werkzeug, Gartenmöbel, Hirschgeweihe, ein Opernglas und einen Räucherofen, Bauholz, Angelutensilien, einen Grill und viele Sachen mehr. Nicht zuletzt einige lebende Hühner und einen aufgebrochenen Tresor fanden die Beamten vor.

Die Erklärung des 26-jährigen Pächters, der nun als Angeklagter vor Gericht steht: Er habe mit seiner damaligen Freundin auch die Nachbarparzelle gemietet und sie an einen Bekannten unterverpachtet. Doch als dieser die Pacht nicht mehr bezahlte und den Garten vernachlässigte, sollte die Parzelle anderweitig vergeben werden. Um Ordnung zu schaffen, habe er alle Gegenstände in seiner Hütte untergestellt. Der damalige Unterpächter bestritt jedoch, dass ihm die Gegenstände gehören.

Richter Tiedemann wollte es genau wissen und lud über 30 Zeugen, um sich ein Bild von den Geschehnissen und der Glaubwürdigkeit des Zeugen zu machen. Viele Gegenstände wurden von ihren rechtmäßigen Eigentümern wiedererkannt – darunter der aufgebrochene Tresor aus dem Vereinsheim des Tennisclubs Blau-Gelb und der Räucherofen des Angelsportvereins „Gut Fang“, ebenso einen Blumenhalter mit der Aufschrift „Hans & Emma“, einen Teichbelüfter, ein Tauchermesser und viele Dinge mehr. Nicht zuletzt waren auch die abgemagerten und apathisch wirkenden Hühner dabei.

Die Kleingärtner schilderten, wie sie die Aufbrüche ihrer Lauben mitgenommen hat. Eine Pächterin traue sich nicht mehr, abends in ihrem Garten zu bleiben: „Ich habe den Spaß an meiner Laube verloren.“ Einer anderen standen die Tränen in den Augen, als sie schilderte, in welchem Zustand sie ihre Hühner zurückerhalten hatte.

Die Zuordnung anderer Gegenstände gestaltete sich schwieriger: Eine Wanduhr in der Form eines Rehkopfes zum Beispiel wurde zwar als gestohlen gemeldet und auch bei dem Angeklagten gefunden, doch meinte der geschädigte Kleingärtner, dass dies nicht seine Uhr sei – sie sah etwas anders aus. Auch ein nagelneuer Grill, der einer Kleingärtnerin gestohlen worden war, fand sich unter den Gegenständen. Doch den, so der Angeklagte, habe er selbst gekauft. Er war in einem örtlichen Geschäft zu der Zeit im Angebot. Nicht zuletzt hatte es das Gericht immer wieder mit Erinnerungslücken der Zeugen zu tun – die Taten liegen teilweise über vier Jahre zurück.

In einem gesonderten Verfahren hatte ein Kumpel des Angeklagten zugegeben, mit ihm mehrere Einbrüche begangen zu haben, auch hatte ein Bekannter ausgesagt, dass der Angeklagte schon einmal von Einbrüchen in Gartenlauben erzählt habe. Auf der anderen Seite gab ihm eine Ex-Freundin ein Alibi für zwei Tatzeiten und bezeugte sein Vater, dass er ihm das gefundene Werkzeug und die Hirschgeweihe geschenkt habe.

Gestern stand zusätzlich die Aufklärung eines Diebstahls von Lautsprechern aus einer Diskothek, in der der Angeklagte einige Zeit als Aushilfe gearbeitet hat, im Mittelpunkt. Auch das gestörte Verhältnis zu einem benachbarten Pärchen, das nach Aussage der Ex-Freundin dem Angeklagten die Einbrüche „in die Schuhe schieben“ wolle, sollte geklärt werden. Doch die beiden Zeugen erschienen nicht.

Sie werden nun erneut geladen, ein nächster Termin ist für September angesetzt worden. Dann könnte auch ein Urteil fallen.

von Arne Peters

erstellt am 22.Aug.2017 | 06:20 Uhr