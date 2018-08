Husky Team Hüttener Berge : Wer holt sich den Pfotenpokal?

Auf „YouTube“ präsentieren junge Filmemacher und Schlittenhundesportler ihre Erstlingswerke und lassen abstimmen

von Achim Messerschmidt

22. August 2018, 14:37 Uhr

Owschlag | Anouk ist wild, aber auch eine Diva, sagt der 19 Jahre alte Lucca Jacobsen über seinen Husky. Der Rendsburger ist begeisterter Husky-Sportler und war in den Ferien Teilnehmer eines Filmcamps beim Husky-Team Hüttener Berge. Dabei entwickelte sich eine besondere Beziehung zu Anouk. Diese haben auch die beiden Kieler Antonia Wessel (17) und Felix Svib (17) zu ihren Vierbeinern. Antonia arbeitet schon lange mit Leih-Husky „Fuchur Winterfell“ zusammen, Felix mit „Ridian“.

Sie hatten entstand die Idee, die entstandenen Filme einem größeren Publikum zu zeigen und Freunde und Bekannte entscheiden zu lassen, welcher der beste sei. Zur Wahl stehen drei sehr unterschiedliche Werke. „Das Thema war jeweils das gleiche „Portrait über den Lieblingshund“, aber was dabei herauskam, war überraschend, wundervoll und einfach nur absolut kreativ“, sagt Britta Dunker vom Husky-Team Hüttener Berge. Auf dem You Tube Kanal „husky team vibes“ und unter dem Titel „ Daumenkampf “ können die Erstlingswerke der jungen Filmemacher an sofort angeschaut und bewertet werden. Noch bis zum 19. September kann abgestimmt werden, wer die meisten „Likes“ bekommt, ist der Sieger und bekommt den Pfotenpokal verliehen.

„Ich persönlich habe keinen Favoriten“, sagt Britta Dunker, „Ich bin absolut überrascht, was die drei da abgeliefert haben. Es sind nicht nur Portraits der Hunde geworden, sondern sehr persönliche Werke, fast schon Reifungsprozesse.“ „Wenn es gut läuft, machen wir das im nächsten Jahr noch einmal“, so die Leiterin des Husky-Teams. Für Jacobsen ging es jedoch um viel mehr als den Sieg: „Von der Idee bis zum fertigen Film wächst man über sich hinaus, allein durchs Mitmachen ist man ein Gewinner“, so der 19-Jährige.“

Antonia Wessel sieht das ähnlich und ist sehr gespannt auf die Reaktionen der Leute auf ihren Film. Ihr machte es sehr viel Spaß mit ihrem Leih-Husky „Fuchur Winterfell“ Szenen zu drehen. „Ich freue mich sehr darauf meinen Freunden und Bekannten so etwas zu zeigen, was mir sehr wichtig ist“, so die 17-Jährige. Für Felix Svib waren dabei die Dreharbeiten mit seinem Hund „Ridian“ auch ein persönliches Highlight: „Ridian fand es toll, so im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit zu stehen“, erzählt er.

28 Huskys gehören zum Team von Britta Dunker. Seit vielen Jahren bildet sie Kinder und Jugendliche aus Schleswig-Holstein und Hamburg im Schlittenhundesport aus. Auch Kindergeburtstage, teambildende Maßnahmen und Übernachtungen sind möglich. Trainiert wird meist auf dem Ochsenweg in Owschlag. Mittlerweile vermittelt eine Agentur ihr Foto- und Filmaufnahmen mit den Tieren. Im vergangenen Jahr war Britta Dunker mit einigen Hunden bei Video-Aufnahmen mit der Band AC/DC. Im Erlebniswald Trappenkamp veranstaltet sie Kindergeburtstage, hält Seminare über die Hunderasse, organisiert Gespannfahrten und bietet Übernachtungen an.



>www.husky-team.de