Wer baut das schönste Lebkuchenhaus?

von Arne Peters

06. November 2020, 17:13 Uhr

Eckernförde | Der Ykaernemarkt findet nicht statt in diesem Jahr, doch den Wettbewerb für das schönste Lebkuchenhaus lassen sich die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) und das Modehaus Mohr nicht durch die Corona-Pandemie verhageln.

Im Vorfeld können sich alle kleinen Häuserbauer bis 12 Jahre mit einem Formular anmelden. Dieses Anmeldeformular kann unter https://www.ostseebad-eckernfoerde.de/Ykaerne markt-Weihnachtsmarkt heruntergeladen und bis zum 23. November in der Tourist-Information an der Willers-Jessen-Schule abgegeben, gefaxt (04351/6282) oder per E-Mail (veranstal tungen@ostseebad-eckern foerde.de) gesendet werden. Je früher man sich anmeldet, desto besser, denn der Platz im Schaufenster bei Modehaus Mohr ist auf 40 Teilnehmer begrenzt.

Jedes Haus darf die Größe von 30 x 30 x 35 Zentimeter (Breite x Tiefe x Höhe) nicht überschreiten und muss essbar sein. Freuen können sich die Kinder über viele Preise, die von lokalen Unternehmen gesponsert wurden. Jeder Teilnehmer wird außerdem mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 5 Euro beim Häuserbau unterstützt. Die Preise werden pro Haus vergeben. Das bedeutet, dass ein Haus, das zu zweit gebaut wurde, nur einen Preis erhalten kann.

Um noch mehr Lebkuchenhäuser zu prämieren, freut sich die Touristik und Marketing GmbH über jeden weiteren Unterstützer, der dabei sein möchte. Dieser kann sich gerne per E-Mail unter veranstaltungen @ostseebad-eckernfoerde. de melden.