Lesung in Lehmsiek : Wenn Windkraft zum Krimistoff wird

vergrößern 1 von 2 Foto: Lucas 1 von 2

Lehmsiek | Vom Fach ist die promovierte Diplom-Biologin und Autorin Antonia Fehrenbach. Das merkt man ihren Schilderungen der Landschaft, Flora und Fauna aus ihrem zweiten Holstein-Krimi „Windige Hunde“ an.

Auf Initiative von Dr. Susanne Kirchhof, der Vorsitzenden des Landesverbands für Mensch und Natur – Gegenwind Schleswig-Holstein“ (s. nebenstehenden Artikel) und der Volksinitiative Abstand war Antonia Fehrenbach nach Lehmsiek gekommen, um dort aus ihrem jüngst erschienenen Krimi zu lesen. Denn die fiktive Dorfgemeinschaft in Fehrenbachs Kriminalstück und die aktuelle Situation der Dörfer rund um Lehmsiek und Schleswig-Holstein haben eins gemeinsam: der Vormarsch von Windkraftanlagen greift nachhaltig in die Flora und Fauna und damit auch in die Dorfstrukturen ein. Ein Thema, das auch den zahlreichen Gästen bekannt vorkommen und wenn nicht sogar auf der Seele brennen dürfte.

„Das Gefühl, dass man ohnmächtig gegenüber den Entscheidungen von oben ist, kommt mir sehr bekannt vor“, äußerte sich eine Besucherin über die inhaltlichen Parallelen des fiktiven Krimisettings und die reale Situation der Bürger, die sich kritisch mit der Einrichtung von Windparkanlagen auseinandersetzen.

Den gravierendsten Unterschied zur Situation an der Eckernförder Bucht bildet jedoch die mit kriminalistischen Zutaten gewürzte Handlung des Romans, die in der Holsteinischen Schweiz spielt. Karo, die Besitzerin eines Aussiedlerhofes und Liebhaberin des Rotmilan vermutet zusammen mit Schutzpolizistin Franziska Wilde, dass ihr Sohn in das Attentat auf Bürgermeister Henning Pahl verwickelt ist. Dieser klebt nämlich eines Morgens aufgespießt an einem der langen Rotorenflügel des Windkraftrades, das Karo direkt von ihrem Stubenfester aus sehen kann. Ohne ihr Wissen wurde die zu ihrem Grund gehörige Koppel vom Bürgermeister zur Erschließung als Baugrund für einen Windkraftpark freigegeben. Obwohl Karo vor Wut kocht, muss sie den von ihr verhassten Bürgermeister retten.

Aus persönlicher Betroffenheit schöpfte Fehrenbach den Motivfundus ihres Krimis, war sie doch selbst als Einwohnerin einer schleswig-holsteinischen Gemeinde von den Umwälzungen durch die Erneuerbaren Energien betroffen.

Nach der kurzweiligen Lesung war sie bereit, sich den Fragen des Publikums zum Roman, aber auch zur Problematik der Windkrafträder und ihres Einflusses auf Mensch und Natur zu stellen sowie sich die Erfahrungen und Schwierigkeiten der Anwohner mit der politischen Auseinandersetzung über die Energiewende direkt vor der eigenen Haustür anzuhören. Ein Abend, der das kontroverse Thema der Windenergie mal aus einer anderen, nicht politischen Warte anregend beleuchtete.