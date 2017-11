Marinemusikkorps : Wenn Soldaten Bravo-Rufe ernten

vergrößern 1 von 3 Foto: Fries (2) 1 von 3

Eckernförde | Es gab kaum einen Stuhl, der am Dienstagabend in der Stadthalle nicht besetzt war. Zu Recht, denn das Marinemusikkorps Kiel, der „Botschafter des Nordens“, begeisterte mit einem ausgezeichneten Konzert rund 700 Besucher.

Das jährliche Wohltätigkeitskonzert, organisiert vom Rotary Club (RC) Eckernförde, ist eine feste Veranstaltung und wird von vielen Zuhörern als musikalischer Höhepunkt des Jahres gesehen. Kay Stöterau, RC-Präsident, freute sich sichtlich über ein ausverkauftes Benefiz-Konzert, mit dessen Erlös unter anderem die Eckernförder Tafel und Streetworkerin Heike Peuster unterstützt sowie Weihnachtspräsente für bedürftige Bürger ermöglicht werden.

Der Titel des Programms lautete „Vorspiel auf dem Theater“. Orchesterleiter Friedrich Szepansky: „Wir wollen quer durch viele musikalische Genres „mit bedächt’ger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle wandeln“. Es folgte sogleich der auch als Zirkusmarsch bekannte „Einzug der Gladiatoren“ des tschechischen Komponisten Julius Fucik (1872-1916). Die rund 50 Militärmusiker zeigten mit einer imposanten Klangfülle der Bläser und Percussions professionelles Können.

Informativ moderierte Szepansky durch den Abend, nahm die Zuhörer mit in die Welt der Dramatik von Guiseppe Verdis Oper „Die Macht des Schicksals“ – eine Familien- und Liebesgeschichte mit tödlichem Ausgang. Schnell fand man sich in Gedanken auf einem Schloss in Schottland wieder und begegnete der „Die weiße Dame“, die im Trabmarsch aus der gleichnamigen Oper von François-Adrien Boïeldieu erscheint.

Besonders die Percussions waren gefordert, locker wechselten die Musiker zwischen Pauken, Becken, Röhrenglocken und Vibraphon, während das Blasorchester immer wieder die romantische Note der Stücke mit warmen, weichen Klängen hervorhob. Gefühlvoll nahm der Solo-Trompeter Alexander Albietz die Konzertbesucher mit nach Armenien, die „Heimat des Schmerzes“, erzählte mit seinem Instrument von der Sehnsucht, Tradition, Politik, Geschichte, Tragik, Wehmut und Liebe zu dem Land.

Marianne Fürchtenicht aus Schleswig und Hannelore Fischer aus Eckernförde zeigten sich in der Pause begeistert: „Ein tolles Orchester. Dass es immer wieder nach Eckernförde kommt, ist für uns ein Geschenk. Ein wenig mehr maritime Einstimmung fehlt uns noch.“

Flott ging es nach der Pause weiter, das Programm wechselte von Marsch- zur Pop-Musik. Ob Abba, Solo-Gesangseinlage zu Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont geht’s weiter“ oder Auszüge aus der Filmmusik von „Aladin“ – das Marinemusikkorp fesselte das Publikum. Immer wieder ernteten die Musiker Zwischenapplaus und Bravo-Rufe.

Anhaltenden Applaus gab es für die Soloeinlage des Saxophons in der „American Folk Opera“ von Georg Gerswhin. Musikalisch wird von der Geschichte der Afroamerikaner in den Schwarzensiedlungen um 1870 erzählt, von dem gehbehinderten Porgy und der leichtlebigen Bess, ihrer Beziehung und Lebensweise. Das Konzert zeigte viele Elemente der amerikanischen Musik: Spiritual, Blues und Jazz.

Und auch das Maritime kam dann noch: Jedes Konzert des Marienmusikkorps endet mit dem „Gruß an Kiel“. Für den tosenden, anhaltenden Applaus gab es eine zweite Zugabe: „Wir sind Kameraden auf See“.