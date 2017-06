Toiletten-Not in Sehestedt : Wenn’s beim Warten am Kanal kneift

vergrößern 1 von 3 Foto: Sopha (2), Fotolia (1) 1 von 3

Sehestedt | Die Lager sind gespalten. Für die eine Seite ist klar: Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) betreibt die Kanalfähren, also muss es auch dafür sorgen, dass deren Passagiere bei langen Wartezeiten eine Toilette benutzen können. So sieht es Georg Moll, Vorsitzender vom Sehestedter Seniorenbeirat. Und Torsten Jürgens-Wichmann, erster stellvertretender Bürgermeister von Sehestedt, erklärt: „Ich bin nicht bereit, Geld für Toiletten an den Fähranlegern auszugeben.“

Andere haben einen pragmatischen Ansatz. Sie wollen Abhilfe schaffen. Denn die Erfahrung zeigt, dass Autofahrer in der Warteschlange, die nicht bis zur nächsten Toilette warten können, notfalls ihre Notdurft im Gebüsch verrichten. „Eine Belästigung für die Anwohner“ sei dies, beschied Gemeinderatsmitglied Juliane Rumpf und plädierte m Dienstagabend auf der Sitzung der Gemeindevertretung für eine Notlösung, die notfalls von Sehestedt bezahlt werden muss – allerdings unter gebührender Beteiligung der Toilettennutzer.

Zwischen Kiel und Breiholz, im Zuständigkeitsbereich des WSA Kiel-Holtenau, gibt es keine öffentlichen Toiletten an den Fährstellen, betont Matthias Visser, WSA-Pressesprecher. Der Grund: „Toiletten sind keine Aufgabe der Verkehrsverwaltung“ – und nur dafür sei die Behörde zuständig. Im Stau könne man an vielen Stellen stehen, ohne dass eine Toilette in der Nähe sei. Normalerweise dauere eine Kanalquerung inklusive Wartezeit nicht länger als 20 Minuten, alles andere sei „die absolute Ausnahme“. Reicht die Autoschlange in Sehestedt im Norden über das Landhaus hinaus, im Süden fast bis zum Ortsausgang, dann ist meist eine nicht funktionierende Verkehrsverbindung die Ursache – wie zum Beispiel im Sommer 2013 die Teilsperrung der Rader Hochbrücke. „Damals hat das WSA an der Nord- und an der Südseite Toiletten aufgestellt“, erklärt Visser und versichert: „Wir würden wieder so handeln.“ Er betont: „Die Ursächlichkeit spielt eine große Rolle.“ Wenn’s an der Sehestedter Fährstelle eng wird, liegt das vor allem am Wochenende oder am Ausflugsverkehr. Veranstaltungen auf dem Himbeerhof Steinwehr sorgen für zusätzlichen Andrang. Hinzu kommt die Attraktivität des Sehestedter KanalTreffs mit einem Imbiss, der für Motorradfahrer aus dem ganzen Land eine hohe Anziehungskraft besitzt.

Wie sich die Gemeinde Sehestedt verhalten soll, wurde im Bau- und Finanzausschuss heißt diskutiert. Zur Gemeindevertretersitzung hatten sich die Gemüter schon ein wenig beruhigt. Einig war man sich darüber, das etwas geschehen muss. Dixi-Klos mitten im Ort – diesem Gedanken konnte Martin John aber nichts abgewinnen. „Man hätte doch in Abstimmung mit dem WSA etwas an die bestehenden Häuser anbauen können“, meinte er.

Die Krux an dieser Lösung: Bis vor zirka 15 Jahren waren in den Bauten auf Nord- und Südseite öffentliche Klos untergebracht. „Wir haben diese Toiletten geschlossen, weil die Gemeinde die horrenden Reinigungskosten nicht mehr tragen wollte“, erklärt Bürgermeisterin Rita Koop. Nachts wurden die Abflüsse mit Stöcken oder Steinen verstopft. 3000 bis 4000 Euro kosteten Reinigung und Instandsetzung monatlich. Nachdem die Klos für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich waren, baute das WSA die Häuschen um, die jetzt den Fährleuten als Sozialräume dienen.

Eine Lösung muss her, drängte die Bürgermeisterin die Gemeindevertreter. Bei einer Enthaltung stimmten diese dann dafür, dass es als Notlösung an der Südseite wieder ein stilles Örtchen geben soll. Es liegt das Angebot für eine mobile Toilette vor, „die besser aussieht als die herkömmlichen Dixi-Klos“, so die Bürgermeisterin. Der Unternehmer würde auch für die Reinigung sorgen. Auf der Nordseite sollen Schilder auf die Toiletten im Kanaltreff hinweisen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Als Dauerlösung würden die Gemeindevertreter allerdings für beide Seiten eine separate und feste Einrichtung bevorzugen. Darüber soll in Zukunft noch einmal gesprochen werden.

von Sabine Sopha

erstellt am 23.Jun.2017 | 06:10 Uhr