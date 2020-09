Wenn jeder Tag mit Schmerzen endet

Die 25-jährige Lea Sawatzki bekam im vergangenen Jahr die Diagnose / Bitte um Spenden für die Bekämpfung ihrer Krankheit

30. September 2020, 16:15 Uhr

Eckernförde | Am Strand liegen oder an öffentlichen Plätzen Eis essen ist für die 25-jährige Lea Sawatzki mehr Albtraum als Freude. Meist erlebt sie vorwurfsvolle Blicke und schämt sich. Lea ist eine von schätzungsweise drei Millionen Betroffenen der chronischen Fettverteilungsstörung „Lipödem“.

Bei dieser Erkrankung kommt es vorwiegend bei Frauen an Beinen, Hüfte und im Gesäßbereich zu einer krankhaften Unterhautfettvermehrung. Auch die Arme können betroffen sein. Häufig geht die Krankheit mit Flüssigkeitsansammlungen, Blutergüssen und Spannungsschmerzen einher. Die Folge: Betroffene sind enorm in ihrem Alltag eingeschränkt und leiden nicht selten an psychischen Erkrankungen. Im Gegensatz zu Adipositas (krankhaftem Übergewicht) vermehrt sich das Fett nicht gleichmäßig am ganzen Körper. Meist tritt die Krankheit in Phasen hormoneller Veränderungen wie der Pubertät oder Schwangerschaft auf und oft im Alter von 20 bis 40 Jahren.

So auch bei Lea Sawatzki. 24 war sie, als sie 2019 die Diagnose erhielt. „Ich nahm immer mehr zu, bekam blaue Flecken an den Beinen und hatte das Gefühl, dass alles gleich platzt“. Erst dachte sie, sie sei selbst schuld an ihrer Gewichtszunahme, aber dann sah sie einen Bericht über Lipödem im Fernsehen, erzählt sie. Daraufhin ging sie zum Arzt.

Hätte die Eckernförderin diesen Bericht eher gesehen, hätte ihr die Diagnose vielleicht schon früher gestellt werden können und nicht erst, als sie im zweiten Stadium angelangt war. Sowohl an Beinen als auch Armen ist die 25-Jährige betroffen. Grundsätzlich lässt sich die Krankheit in drei Stadien einteilen: Stadium eins beginnt mit der sogenannten „Orangenhaut“, bei der sich feine Dellen aufgrund der feinknotigen Fettgewebestruktur auf der Hautoberfläche erkennen lassen. Stadium zwei zeichnet sich durch größere Dellen an der Hautoberfläche aus. Anschließend, im dritten Stadium, kommt es zu einer starken Hautdeformierung und einer Verdickung der Unterhaut. Geschwulstartige und verhärtete Fettlappen sind die Folge.

Für den weiteren Krankheitsverlauf ist die Behandlung entscheidend: Je früher die Krankheit entdeckt wird, desto besser können die Beschwerden gelindert und ein Voranschreiten der Krankheit gestoppt werden. Eine vollständige Heilung ist bisher jedoch nicht möglich.

Therapiert werden kann mithilfe der sogenannten manuellen Lymphdrainage (eine medizinische Form der Massage) und Kompressionstherapien durch Kompressionsstrümpfe.

Zwei Mal die Woche geht Lea Sawatzki nach der Arbeit zur Lymphdrainage. Da sie aber um den Krankheitsverlauf weiß und auf das Schlimmste, die Erwerbsunfähigkeit für ihren derzeitigen Beruf als zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, vorbereitet sein möchte, hat sie zusätzlich noch ein Fernstudium im Verwaltungsbereich begonnen.

Tägliche Schmerzen begleiten ihren Arbeitsalltag. Vor allem das lange Stehen falle ihr vor lauter Schmerzen oft schwer, erzählt die 25-Jährige. Hinzu komme, dass sie aus hygienischen Gründen keine Kompressionsstrümpfe an den Armen tragen dürfe und somit keine Entlastung dort erfolgen könne, sagt Lea Sawatzki. Um dem ein Ende zu setzen, möchte Lea den Schritt einer weiteren Therapiemaßnahme wagen.

Eine Maßnahme, die bei vielen Betroffenen eine dauerhafte Besserung bewirkt, ist die sogenannte Liposuktion (eine medizinische Fettabsaugung). Die Kosten hierfür liegen allerdings bei rund 24.000 Euro. Geld, das Lea Sawatzki nicht hat. Gesundheitsminister Jens Spahn machte sich für das Thema schon 2019 stark, da die Kosten für eine solche Operation bis dahin nicht von den Krankenkassen übernommen wurden. Der Gemeinsame Bundesausschuss entschied daraufhin, dass die Kosten einer Liposuktion ab Anfang 2020 von den Kassen übernommen werden, sofern sich Betroffene im dritten Stadium befinden und einen gewissen Body-Mass-Index (BMI) erfüllen.

Da der BMI sich jedoch aus dem Verhältnis von Körpergröße und Gewicht zusammensetzt, bietet dieses Kriterium den Krankenkassen die Möglichkeit, die Übernahme der Kosten zu verweigern. Zudem müssen große Schmerzen erlitten werden und eine immense Gewichtszunahme erfolgen, die mit dauerhaften Hautdeformierungen einhergehen, bis Betroffene im dritten Stadium angelangt sind. Folglich wäre auch eine kosmetische Operation notwendig, die überschüssige Haut entfernt.

So weit möchte Lea Sawatzki es nicht kommen lassen. Sie möchte sich jetzt schon einer Liposuktion unterziehen. Zum einen, um weniger Schmerzen zu erleiden, und zum anderen, um sich wieder im eigenen Körper wohlzufühlen. Da sie die Kosten für eine nötige Operation allerdings nicht alleine aufbringen kann, bittet sie um Hilfe. Wer Lea Sawatzki finanziell unterstützen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun.