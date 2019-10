Schuldnerberatung in Eckernförde : Wenn die Schulden über den Kopf wachsen

Die Schuldnerberatung hilft Privatpersonen und Familien bei hohen Rückständen.

von Arne Peters

13. Oktober 2019, 15:59 Uhr

Eckernförde | Beim einen ist es ein Schicksalsschlag: Eine Trennung oder eine Krankheit stellen das Leben auf den Kopf – inklusive der Finanzen. Beim anderen ist es die Sucht nach Konsum ohne die nötigen finanziellen Mittel. In beiden Fällen kann es zu hohen Schulden und Verzweiflung kommen. Dann hilft die Schuldnerberatung im Hinterhaus der Alten Post.



Viele haben die Übersicht verloren





Wer dorthin kommt, hat schon den wichtigsten Schritt getan: Er hat erkannt, dass er Hilfe in Anspruch nehmen muss. „Oft haben unsere Klienten die Übersicht über ihre Schulden verloren“, weiß Gabriele von der Heydt, eine von drei in Eckernförde tätigen Schuldnerberatern. Viele haben mehrere Gläubiger, oft 10 bis 15. Und so hoch sind dann auch die Schulden: 10- bis 15.000 Euro. Oft sind die Schuldner auf Hartz IV angewiesen. „Und trotzdem muss das neueste Smartphone mit einer Flatrate her“, so Beraterin Angelika Richter.



Die meisten Klienten zwischen 30 und 50 Jahre alt





Doch das trifft nicht auf alle zu. „Die meisten unserer Klienten sind zwischen 30 und 50 Jahre alt“, sagt Gabriele von der Heydt. „Da ereignet sich im Leben am meisten: Hausbau, Hochzeit, aber auch Trennung.“ Eine Scheidung kann die Finanzen durcheinanderbringen, aber auch Schicksalsschläge wie beispielsweise eine Krankheit. Andere wiederum können dem Konsumdruck nicht standhalten, wie Berater Marc Karge weiß: „Einigen Menschen fehlt die Fähigkeit, mit dem Kauf von Konsumgütern so lange zu warten, bis sie das Geld dafür haben.“ Dafür nehmen sie dann Kredite auf und erhalten von manchen Banken trotz Schufa-Einträgen noch Angebote für weitere Kredite. Kompliziert wird es, wenn Hartz-IV-Bezieher monatlich unterschiedliche Beträge dazuverdienen. Dann kann es sein, dass sie nach einiger Zeit Rückforderungen von Sozialleistungen erhalten. Nicht selten sind aber auch Rentner mit sehr kleinen Renten dabei.



Zwei Drittel der Klienten sind Männer





Im Jahr 2018 haben sich 192 Rat suchende Menschen aus Eckernförde und dem Umland neu an die Schuldnerberatung gewendet. Dort helfen drei Berater und eine Verwaltungskraft rund 240 Klienten pro Jahr. Denn bei einem einzigen Gespräch bleibt es meist nicht.

Etwa zwei Drittel der Klienten sind Männer, die meist etwas Zeit brauchen, um den Schritt zur Schuldnerberatung zu machen. „Frauen suchen eher Hilfe“, weiß Gabriele von der Heydt.



Weitere Probleme verschärfen die Situation





Nicht selten kommen die Klienten aus dem Niedriglohnsektor und haben neben Schulden auch noch weitere Probleme wie eine Sucht oder psychische Erkrankungen. Grundsätzlich gilt: Je höher der Bildungsstand und stabiler die Verhältnisse, desto geringer ist die Gefahr, sich zu verschulden. Dennoch sind auch einst vermögende Menschen unter den Hilfesuchenden. Im städtischen Bereich haben es die Berater mehr mit jungen Einzelpersonen zu tun, aus dem Umland kommen mehr Familien.



Die Suche nach Einsparmöglichkeiten





Bei einem ersten Treffen versuchen die Berater, gemeinsam mit dem Klienten einen Überblick über die Finanzsituation zu erhalten und zu sehen, wo es Einsparmöglichkeiten gibt. Und sie suchen nach zusätzlichen Einkünften: „Oft stehen unseren Klienten staatliche Leistungen zu, von denen sie nichts wissen.“



Letzer Ausweg: Privatinsolvenz





Wenn alles nichts hilft, bleibt nur der Weg in die Privatinsolvenz: Innerhalb einer „Wohlverhaltensphase“ von einigen Jahren unternimmt der Schuldner alle zumutbaren Anstrengungen, die vorhandenen Verbindlichkeiten abzutragen. Zur Schuldentilgung stellt er unter anderem sein Einkommen, das über den Pfändungsfreibetrag geht, zur Verfügung. Am Ende dieser Zeit werden ihm die Restschulden erlassen. In manchen Fällen ist das aber nur Kosmetik: Dann ist es für den Klienten wichtiger, zum Beispiel eine Sucht in den Griff zu bekommen. Sonst treten die Schulden bald wieder auf.

>Die Schuldnerberatung in der Kieler Straße 57 im Hintergebäude der Alten Post hat montags und freitags von 8-13 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 8-16 Uhr geöffnet. Termine können auch per E-Mail unter schuldnerberatung@tide-sozial.de oder telefonisch unter 04351/ 883801 vereinbart werden.