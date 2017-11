Vortrag : Wenn das Herz schwach wird

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 07.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Eckernförde | Die Herzschwäche (Herzinsuffizienz) ist eine ernste Erkrankung. Allein in Deutschland leiden nach Expertenschätzungen zwei bis drei Millionen Menschen darunter. Jährlich werden über 444 000 Patienten mit einer Herzschwäche in ein Krankenhaus eingeliefert, über 45 000 sterben daran. „Dabei ist die chronische Herzschwäche keine eigenständige Krankheit, sondern die Folge anderer Herzerkrankungen“, sagt Dr. Hans-Carsten Joachim, Chefarzt an der Eckernförder Imland-Klinik. „In etwa 70 Prozent der Fälle entwickelt sich die Herzschwäche aus der koronaren Herzkrankheit und Bluthochdruck, allein oder gemeinsam mit Diabetes.“

Weil viele Menschen gar nicht wissen, wie man eine Herzschwäche erkennt und ob sie vielleicht selbst darunter leiden, hält der Eckernförder Chefarzt am Mittwoch zusammen mit zwei Kollegen im Rahmen der bundesweiten Herzwochen einen Vortrag. Darin geht es um das Erkennen von Herzschwäche, um ihre Behandlung und um die Vorsorge. Unterstützung erhält Dr. Hans-Carsten Joachim von den Oberärzten Dr. Anja Rück aus Eckernförde und Dr. Frank Lauer aus Rendsburg. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Raum Noor, der Eintritt ist frei. Er richtet sich an Betroffene und Interessierte.

Die chronische Herzschwäche führt dazu, dass das Herz nicht mehr in der Lage ist, den Körper ausreichend mit Blut und damit mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Nicht nur das Herz selbst, auch andere Organe wie Gehirn, Nieren oder Muskeln werden in Mitleidenschaft gezogen. Es kommt zu Beschwerden wie Atemnot, Leistungsschwäche und Flüssigkeitseinlagerungen in den Beinen und Knöcheln. „Viele Leute schieben diese Symptome auf ihr fortgeschrittenes Alter“, so Hans-Carsten Joachim. „Aber vielleicht haben sie schon seit Jahren Bluthochdruck oder sind zuckerkrank, ohne es zu merken.“ Doch: „Man kann etwas dagegen tun.“ Was das ist, erfahren die Besucher am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Imland-Klinik.