In Damp gefunden : Wem gehört dieser Tretroller?

Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines in Damp gefundenen Tretrollers.

von Redaktion Eckernförde

07. Juli 2019, 18:37 Uhr

Damp | Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte sich am Sonnabend an die Polizei in Damp gewandt und übergab den Beamten einen bunten Tretroller. Diesen hatte sie in Vogelsang-Grünholz/Damp-Eck im Gebüsch liegend aufgefunden. Es wäre schön, so sind sich die Finderin und die Beamten einig, könnte man dem kleinen Rollerfahrer eine Freude machen. Der Roller ist wie neu und kann bei der Polizeistation in Damp (Telefon 04352 / 307 400 16) abgeholt werden.