Unicef in Eckernförde : Weltkindertag auf dem Rathausmarkt

Schüler und Kindergartenkinder bieten am 19. September Spiel und Spaß für jedermann im Herzen der Stadt.

von Arne Peters

16. September 2019, 14:26 Uhr

Eckernförde | Kinder haben Rechte – und darauf machen sie aufmerksam: Am Donnerstag, 19. September, findet zum 29. Mal in Folge der Weltkindertag auf dem Rathausmarkt statt. Das Motto lautet in diesem Jahr „Wir Kinder haben Rechte“.

Vor 30 Jahren gab die Welt den Kindern ein historisches Versprechen: Mit der Verabschiedung des „Übereinkommens über die Rechte des Kindes“ erklärten die Vereinten Nationen die Kindheit zu einem Lebensabschnitt, in dem jeder Mensch ein Recht auf besonderen Schutz und Unterstützung hat. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen „Unicef“ hat sich vorgenommen, die Verwirklichung dieser Rechte voranbringen.

Am Donnerstag gibt es ein buntes Programm für Alt und Jung. Beim „Markt der Möglichkeiten“ engagieren sich auch einige neue Vereine und Gruppen. Neben der Peter-Ustinov-Schule, die mit acht Klassen dabei ist, sind auch die Jungmannschule, die Fritz-Reuter-Schule, die Grundschule Barkelsby, die Pestalozzischule, das „Haus“, der „Grüne Laden“, das Familienzentrum Borby, der Verein MoWie, die Kita Süd, die Künstlerin Anke Häußler, das Berufsbildungszentrum, ,die Kiddy-Tanz-Mädels und die Dänische Schule vertreten. Das Angebot reicht von Schminken über Geschicklichkeitsspiele bis zum Verkauf von selbst hergestellter Marmelade. In der Bürgerhalle des Rathauses werden die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen und Getränken verwöhnt.

Der Weltkindertag wird um 14 Uhr von der ersten Stadträtin Katharina Heldt und Ingrid Miertsch von der Unicefgruppe Eckernförde eröffnet und endet um 16.30 Uhr. Der Erlös kommt Flüchtlingskindern zugute.