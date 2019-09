Oommerkonzerte Borby : „Welt-Kapelle“ – fremde heimatliche Klänge voller Sehnsucht

Die „Mittelholsteinische Welt-Kapelle“ verzauberte am Freitagabend die Zuhörer mit ihrer ganz eigenen Musik.

08. September 2019, 18:26 Uhr

Eckernförde | Am Freitagabend kam die „Mittelholsteinische Welt-Kapelle“ in die Borbyer Kirche und spielte ein Konzert, das ungewöhnlicher kaum hätte sein können. Der Name des Ensembles allein sagt schon viel aus: Mittelholstein spricht für Nähe, für Heimat hier vor Ort. „Welt“-kapelle klingt nach überregional, international, entfernt, fremd, ausländisch.

Dieser Gegensatz macht den Reiz des Ensembles aus. Zum einen waren deutsche Musiker zu hören – mit Cello, Bass, Geige, Gitarre. Zum anderen erlebte man Geflüchtete aus dem Nahen und mittleren Osten, aus Syrien und dem Irak, die bereits vor ihrer Flucht professionelle Musiker waren. Hier begegnete man ganz anderen Instrumenten wie zum Beispiel einer Ney (Rohrflöte), Oud (eine Art Lyra), Kanoun (einer Zither ähnlich), Mandoline, Bouzouki.

Kaum fingen die neun Musiker an zu spielen, wehte ein eigenartig orientalischer Zauber durch den Kirchenraum. Im Zusammenklang so unterschiedlicher Instrumente entstand Unbekanntes, und alle im voll besetzten Kirchenschiff lauschten wie gebannt. Die Mischung war großartig: Sie reichte von Klezmer, arabischen, deutschen Liedern, irischen Melodien bis zur Musik aus dem Balkan. Musik, die von Wüsten und wehendem Steppengras erzählte, die Geschichten aus „1001 Nacht“ heraufbeschwor, fremdartig und durch den Klang der klassischen Instrumente auch wiederum vertraut. Bassist Christian Gayed, Ägypter und Leiter dieser in bestem Sinne andersartigen Musikinformation, moderierte, holte die Zuhörer ins Boot, und allem Anschein nach begaben sich alle gern einen Abend lang in fremde Gewässer, genossen das Unbekannte. Unter dem Motto „Fremde-Heimat-Klänge“ machte sich Faszination breit. Man hörte altarabische Liebesgedichte, zunächst in der Originalsprache, dann in zarter Übersetzung, dann mit Musik –waren es Jasmin und Orangenblüten, nach denen es duftete? Heimweh, Sehnsucht nach der verlassenen Heimat, nach zurückgelassenen Menschen, nach den gewohnten Traditionen – intensiv in Sprache und Musik vermittelt – das ging unter die Haut, rührte tief hinein bis ins Herz. Das war authentisch und in manchen Passagen geradezu überwältigend. Angst, Schmerz, Hunger, Unterdrückung – „meine Seele leidet, aber Gott steht mir bei“.

Das eine verlassen, im Neuen noch nicht angekommen sein, aber einer strahlte: Das ist Hakim (Oud), er singt herrlich orientalisch und klettert mit der Stimme immer höher. Er hat grad seine beiden Deutschprüfungen bestanden und fühlt sich nach gut drei Jahren hier nun schon zu Hause.

Und dann kommen als Überraschung das Hamburger Tüddelband und „Dat du mien Leevsten büst“ und zum Schluss „Der Mond ist aufgegangen“ mit orientalischem Anklang. Alle singen mit, applaudieren dann herzlich im Stehen, und ein neues Band ist geknüpft.

In der Reihe ihrer Sommerkonzerte hat die Borbyer Kirche wieder ein emotionales Highlight gelandet. Werner Zils vom Förderverein: „ Heute Abend wurde vieles vermittelt, wurde mit Verständnis, Mitgefühl und Zuneigung Nähe geschaffen.“