Eckernförde : Wellenbad wieder eröffnet: Hier wird jetzt im Kreisverkehr geschwommen

Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere Regeln: Es gibt zum Beispiel keine Wellen, die Rutsche und der Whirlpool sind gesperrt.

von Arne Peters

26. Juni 2020, 16:57 Uhr

Eckernförde | Der große Ansturm blieb gestern aus – dafür war das Wetter einfach zu schön. Aber in der kommenden Woche dürfte das Wellenbad gut besucht sein. Dann hat Nordrhein-Westfalen Ferien, und das Wetter wird schlechter.

Seit gestern hat das Wellenbad nach der dreieinhalbmonatigen Corona-Zwangspause wieder geöffnet. 16 Mitarbeiter waren in dieser Zeit von Kurzarbeit betroffen. Die Stadtwerke als Arbeitgeber haben das Kurzarbeitergeld jedoch auf 100 Prozent aufgestockt. Und auch, wenn sich die Mitarbeiter auf die Wiedereröffnung gefreut haben: Ein Baden wie bisher wird es nicht geben.

Der Kunde betritt das Wellenbad mit Maske, er desinfiziert sich die Hände, trägt sich in eine Liste ein und bezahlt – möglichst kontaktlos. Danach geht es mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter in den Umkleidebereich. Jede zweite Umkleide ist gesperrt, auch die Sammelumkleiden dürfen nicht benutzt werden. In der Kabine darf die Maske abgelegt werden, es geht zu den Duschen, die nur von vier Gästen gleichzeitig benutzt werden dürfen. Auch hier ist jede zweite gesperrt.

In der Schwimmhalle kann der Gast ins Nichtschwimmer- oder ins große Becken. Die Rutsche, das Kinderbecken und der Whirlpool sind geschlossen. Das große Becken ist durch Abtrennungen in drei gleich große Bereiche zu je zwei Bahnen zusammengefasst. In der Mitte sollen die eher langsamen Schwimmer Platz finden, in den beiden äußeren Bereichen können die geübten Schwimmer ihre Bahnen ziehen. Es geht im Kreisverkehr: auf der einen Bahn hin, auf der anderen zurück, Planschen ist verboten. Es dürfen maximal 83 Besucher ins große Becken plus 20 Besucher in den Nichtschwimmer-Bereich. Die Mitarbeiter achten darauf, dass auch beim Schwimmen der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. „Wer sich nicht daran hält, wird ermahnt. Beim wiederholten Male muss er gehen“, sagt Badleiter Frank Jensen-Sievers.

Nach dem Bad geht es wieder in die Duschen und Umkleidekabinen, die nur mit Mundschutz verlassen werden dürfen. Haareföhnen ist nicht drin: Das Corona-Virus könnte so unnötig durch die Luft gewirbelt werden. Schwimmkurse, Ferienaktionen und Kindergeburtstage dürfen nicht im Wellenbad stattfinden. Auch der Sauna-Betrieb ist noch eingestellt. „Alles, was Spaß macht, ist verboten“, scherzt Frank Jensen-Sievers. Obwohl... nicht alles: Die Außenterrasse und der Imbiss sind geöffnet.

>www.meerwasser-wellenbad.de

Kinder unter zehn Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad. Öffnungszeiten: Mo-Fr 6-20.40 Uhr, Sa-So 9-17.30 Uhr