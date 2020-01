Bilanz der Feuerwehr : Weitere Einsätze in der Neujahrsnacht

von Arne Peters

01. Januar 2020, 19:16 Uhr

> Vier Containerbrände (zwei in der Kieler Straße, jeweils einer in Niebüller Straße und am Jungfernstieg.

> Trampolin und Rutsche in Flammen (Oeverseestraße)

> Feuermelder ausgelöst durch angebranntes Essen (Hans-Bredow-Straße)

> Eine Hilfsleistung: Bei einer hochschwangeren Frau hatten die Wehen eingesetzt. Sie musste dringend ins Krankenhaus gebracht werden. Doch sie konnte aus ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses nicht mehr ohne Hilfe in den Krankenwagen gelangen. Da das Treppenhaus für einen Transport mit der Trage zu eng war, setzte die Feuerwehr eine Teleskopmastbühne ein und holte die Frau durchs Fenster aus dem Gebäude.