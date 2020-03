Eckernförde : Weinseliger Kneipenjazz bei „Römer & Wein“

Die Stoker-Jazz-Band hat das letzte Konzert ihrer „Kneipenjazz“-Reihe in diesem Winter im Weinlokal in der Frau-Clara-Straße gegeben.

16. März 2020, 18:28 Uhr

Eckernförde | „Wasser macht weise. Lustig der Wein. Drum trinken wir beide, um beides zu sein. Proscht!“ Das Motto von „Römer & Wein“ zum Abschluss eines Vormittags mit Musik der Stoker-Jazz-Band passte perfekt.

Die fünf Musiker spielten Ur-Jazz vom Feinsten. Mini-Schlagzeug (gekonnt und einfallsreich bedient), davor vier eng zusammenstehende Herren mit Banjo, Posaune, Klarinette/Saxofon und dem Sousaphon: unübersehbar – endlich klar und deutlich zu hören. Das war „Kneipenjazz“ vom Allerfeinsten. Musikalisch-klanglich ein Genuss, der durch mehrere Gläser Wein noch verstärkt werden konnte. Alles für ein Kennerpublikum, das bestens mit dem Programm vertraut war und die fein eingestreuten Musik-Extras zu schätzen wusste.

„Wer Wein trinkt, bleibt gesund“, hatte Hausherr Uwe Römer die Gäste vorab begrüßt. Ein Kneipen-Jazz-Erlebnis der besonderen Art: Nicht nur durch die Kombination Wein (anstatt Bier) und Jazz, sondern auch wegen des unüblichen Beginns um 13 Uhr.

Optisch und musikalisch herausragend fiel das Sousaphon von Joachim Fuhlbrügge auf: Extra geputzt, glänzte es und war klar herauszuhören: weit mehr als nur die Bass-Basis der Band. Seine musikalische Verzierungskunst wurde hier nicht – wie sonst in größeren Sälen – verschluckt. Wolfram Müller (Ansagen, Gesang, Gitarre/Banjo), Manfred Jöhnk (Posaune, Gesang), Dr. Ortwin Galle (Klarinette, Saxophon) und Björn Lüdke (Rhythmus mit vielen Extras) vervollständigten die Besetzung im klassischen New-Orleans-Stil.

Die fünf sind so flexibel und musikalisch vielseitig, dass sie auch Arrangements und Anleihen aus Blues, Gospel oder Bluegrass mitreißend spielen konnten. Professionell, aber niemals routiniert musizierten die fünf auf den Punkt. Kein Wunder, dass sich ihre Begeisterung aufs Publikum übertrug. Dazu die Wirkung des Weines, humorvolle Ansagen und die Fähigkeit, sich selbst auf die Schippe zu nehmen.

„Und wenn ihr nachher nach Hause geht, sprecht nicht schlecht von mir“ („Please don’t talk about me when I’m gone“), wünschte sich Wolfram Müller vor der Pause. Schlecht von dieser Band zu reden, ist sowieso und nach diesem Auftritt gar nicht mehr möglich.